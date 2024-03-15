多方布局以舊換新　萬億消費市場加速開啟

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導，隨著《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（簡稱《行動方案》）於日前正式發布，新一輪消費品以舊換新行動也正式開啟。在此之前，中央經濟工作會議和中央財經委員會第四次會議都對此作出部署。剛剛發布的政府工作報告也提出，“穩定和擴大傳統消費，鼓勵和推動消費品以舊換新”。



記者注意到，中央層面頻頻部署的同時，地方也紛紛推出以“煥新季”為主題的促消費活動，家電、汽車等成為主要領域，相關企業也積極參與。業界分析，汽車、家電等耐用消費品更新換代升級涉及萬億規模的市場，隨著各方推動，將有力促進消費回升，並帶動供給端優化升級。



實施消費品以舊換新行動，開展汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新；實施回收循環利用行動，完善廢舊產品設備回收網絡；實施標準提升行動，聚焦大宗消費品，加快標準升級……《行動方案》對消費品以舊換新的部署涉及生產、銷售以及回收利用等多個環節。



《行動方案》還提出具體目標，到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%，再生材料在資源供給中的占比進一步提升。



在業界看來，消費品以舊換新的大規模開展將帶來巨大的市場空間。國家發改委給出的數據顯示，2023年底民用汽車保有量達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等家電保有量超過30億台，汽車、家電更新換代將創造萬億規模的市場空間。



中央層面出台政策的同時，地方上也在積極開啟“煥新季”活動。其中，重慶於3月8日啟動2024“愛尚重慶”綠色智能家電進鄉鎮、進街道、進社區以舊換新惠民促銷活動。杭州宣布，3月至4月期間開展家電煥新季，充分聯動平台、家電企業和直播電商等推出家電以舊換新惠民讓利活動。深圳羅湖區政府推出2024年春季購車福利，除了購車優惠，符合條件的以舊換新還能叠加享受1000元補貼。



多重利好下，相關企業加快了布局腳步。從生產端看，一些家電企業紛紛表示將根據政策支持方向，提供更多綠色智能產品。美的集團相關負責人對記者表示，集團將圍繞碳中和、空氣價值、智能家居3個方向持續加大研發投入。格力也提出，將繼續堅持自主創新之路，打造更多的綠色智能優質產品，更好滿足消費者需求。佛山照明表示，將增加綠色智能產品線，推出更多款綠色智能產品。

