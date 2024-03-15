摩通：金融中心地位穩　續在港投資

平托表示，摩通對香港作為國際金融中心有信心。（大公報） 中評社香港3月15日電／大公報報導，香港在疫情後全面復常，重返國際舞台中心，並吸引不少海外及內地企業來港投資，及設立地區總部或辦事處，外資投行更是對香港的金融發展前景投下信心一票。摩根大通聯席總裁兼首席運營官丹尼爾.平托（Daniel Pinto）對本港傳媒強調，摩根大通將繼續投資香港，香港的國際金融中心地位穩固，摩根大通一向有信心。“我們對香港的信心，從來沒有像今天那麼強大，我們對香港，也是一百年不變。”



平托表示，過去百年以來，摩根大通一直對香港作為國際金融中心有信心，相信香港可以在經濟周期轉向時走向﻿復甦，並看好其作為全球第二大國際金融中心的潛力。香港有需要維持全球金融中心的地位，提供一個合適的營商環境，吸引內資及外資來港發展。



中國市場龐大 增聘財管業務人手



平托續說，中國已經是世界第二大經濟體，充滿發展機會，預計中國金融市場將會進一步開放和發展，摩根大通和一些國際金融機構將會協助推進中國金融市場持續發展，發揮積極的作用。



近年，面對地緣政治和全球經濟的不確定性，中美關係緊張，部分外商考慮撤出中國市場。平托強調，摩根大通無意撤出中國市場，反而繼續投資中國，在內地持續招募資產管理方面的員工，擴大在內地資產管理的業務，因為一旦撤出，日後很難重返這個龐大的市場。



滙控（00005）行政總裁祈耀年上月在集團業績會上也強調，堅信香港仍是世界上主要的國際金融中心，未來前景光明，同時將會繼續成為連接內地、亞洲和環球資金的橋梁。



祈耀年預期，隨著利率回落，有助改善香港的消費及商業信心，香港市場仍然強韌，擁有強勁的將來。事實上，滙控的業績也顯示，香港區業務是貢獻利潤的主要來源地，以列賬基準計，香港上海匯豐銀行去年稅前利潤按年增長25.34%至161.67億美元，占集團去年稅前利潤303億美元的53%。



除了摩根大通及滙控看好內地及香港前景，法國巴黎銀行亦表示，未來一至兩年有意在香港增聘最多20名研究分析師和研究助理。法巴亞太區股票研究部門主管William Bratton表示，除了在香港聘請研究人員，法巴也有意在上海聘請一些研究人員，負責研究內地A股，謀劃入市。



黑石近年多次投資工廈



自去年開始，很多投行及大型銀行計劃在內地及香港擴充業務。如渣打銀行去年獲中國證監會批准在北京籌辦設立渣打證券（中國）有限公司，已準備在內地推出一個新的投資銀行部門，並積極招聘人手，計劃今年上半年開業，重點拓展可於交易所買賣的債券和資產抵押證券，協助當地企業融資。



有部分外資私人股權公司看好香港工廈市場，不斷加碼投資。美國私人股權投資和投資管理公司黑石（Blackstone），最近夥拍儲存易迷你倉，斥資5.6億元購入荃灣合福工業大廈全幢工廈，成交呎價約4009元。據瞭解，黑石與儲存易自2021年第二季已開始在本港進行連串收購，2021年4月至2022年10月期間先後5次入市，合共斥資約27億元購入多幢工廈，包括觀塘鴻圖道82號、長沙灣荔枝角道永新工業大廈等。