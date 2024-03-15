廣州增城：小特產推動鄉村產業大發展

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導，在稻田咖啡廳品絲苗米拿鐵，在古鎮老街嘗遲菜心，在荔枝園內體驗農家樂……在廣州市增城區，土特產產地實現跨界融合，吸引不少遊客周末來小憩。“這裡的鄉村好吃好玩，是攜老帶幼的好去處。”佛山遊客文女士說。



竹筒飯、遲菜心……俘獲遊客味蕾的大部分食材都是就地取材。因為根莖粗壯、纖維少、皮脆無渣、味道清甜，遲菜心頗受食客青睞。增城區大力推動遲菜心種植標準化、規模化、品牌化發展，2023年遲菜心種植面積約4000公頃，產量約14.5萬噸。



伴著晨間微光，增城區小樓鎮菜農黃莉莉下田采收遲菜心。“葉子上還帶著露水，很鮮的，直接生吃都很甜的。”她說。



通過為農戶提供種苗、種植標準和保底回收銷售等，廣州綠聚來農業發展有限公司自建遲菜心生產基地3000畝，合作基地6000畝，帶動逾4100戶農戶種菜增收。“我們提供遲菜心采收、加工、包裝一條龍服務，提高附加值，遲菜心收購價格大幅提升。”公司負責人張文彬說。



張文彬介紹，遲菜心渾身都是寶，中間最鮮嫩的20厘米能做菜肴，切掉的部分可以做成菜幹、菜醬。他們開設線下體驗店、線上網店，並與小象超市等互聯網平台合作，銷路大開。包括綠聚來在內，當地5家企業聯合創建遲菜心省級現代農業產業園，集種植業、加工物流業、科技創新業、農業休閑旅遊業為一體，預計年產值達10億元。



這是廣州增城區深入推進鄉村振興工作、廣東“百千萬工程”開花結果的一個生動例子。近年來，增城區立足本土資源，持續擦亮遲菜心、荔枝、絲苗米的品牌，不斷補強產業鏈，加強三產融合，讓“小特產”推動鄉村產業“大發展”。



3月，增城區的荔枝樹陸續開花，果農們開始忙碌起來。在增城區石灘鎮拳王果園，傳來“嗡嗡嗡”的電鋸聲。不到15分鐘，村民林時東鋸掉一棵糯米糍荔枝樹主幹，嫁接上4個仙進奉品種的芽條。



增城荔枝栽培歷史悠久，現有種植面積約1.3萬公頃。2023年總產量近5萬噸，總產值約21億元。果園園主張愛興計劃將果園裡的60多棵糯米糍荔枝樹上，嫁接仙進奉、冰荔、觀音綠等品種的芽條。這些荔枝新品種產量更穩定、口感更好，售賣價格也更高。



另一頭，增城絲苗米現代農業產業園內，無人機施肥作業、工廠化育秧等一系列良法、良技紛紛亮相。2023年，增城絲苗米現代農業產業園主導產業總產值達18.66億元。今年，絲苗米有望繼續豐產增收。廣州增城現代農業投資發展集團有限公司品牌負責人駱芳芳說：“我們推出定制稻田項目，在生產者和消費者間建立起稻田與收益共享的橋梁，打造鄉村旅遊新業態，帶動農民多元創收。”