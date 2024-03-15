多項助企政策舉措醞釀出台

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導， 今年政府工作報告提出“促進中小企業專精特新發展”“深入開展中小企業數字化賦能專項行動”等多項部署。記者獲悉，相關部門將出台促進專精特新中小企業高質量發展的政策措施，實施中小企業數字化賦能專項行動，著力提質量、優環境、強服務、促融通，多措並舉促進中小企業專精特新發展。



在國家專精特新“小巨人”企業北京銀河航天的方舟實驗室裡，一塊形似“飛毯”的銀色方形金屬板前，技術人員正進行新一代“手機直連寬帶”通信衛星的關鍵技術攻關。



“我們正在研製新一代通信衛星，在一個數十平方米的平面上既有可以通信的天線，又有可以把太陽能轉換成衛星能源的太陽電池片。”銀河航天首席科學家張世傑告訴記者，這種關鍵技術被稱為“翼陣合一”技術，能讓天線面積巨大的同時具備更強大的能源系統，可用於支持未來手機直連衛星的寬帶通信需求。



眼下，不少中小企業在專業領域做深做細，在細分賽道跑出競爭力。工業和信息化部數據顯示，截至目前，我國已累計培育專精特新中小企業12.4萬家，其中專精特新“小巨人”企業1.2萬家，在強鏈補鏈延鏈中發揮了重要作用。



展望2024年發展重點，工業和信息化部部長金壯龍日前在十四屆全國人大二次會議第二場“部長通道”上表示，今年將堅持“兩個毫不動搖”，堅持服務和管理並重，堅持幫扶和發展並舉，促進中小企業專精特新發展。



“我們要出台促進專精特新中小企業高質量發展的政策措施，持續擦亮‘專精特新’這個金字招牌，讓它‘貨真價實’。推進實施中小企業數字化賦能專項行動，深入推進中小企業數字化轉型城市試點工作，中央財政連續3年支持4萬多家中小企業實施數字化改造。”金壯龍說。



此外，山東今年將實施中小企業“活力提升年”行動，重慶出台方案推動優質中小企業梯度培育改革，福建明確十項重點任務助推中小企業專精特新發展……近段時間，不少地方紛紛出台細化支持舉措，優環境、強服務，為中小企業在用能、用人、用數、用地等方面做好保障。