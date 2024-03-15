農村電商高質量發展再迎政策支持

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導， 近日，商務部等9部門聯合印發了《關於推動農村電商高質量發展的實施意見》（以下簡稱《意見》）。3月14日，在商務部例行新聞發布會上，商務部新聞發言人何亞東介紹，今年的中央一號文件明確提出，實施農村電商高質量發展工程，推進縣域電商直播基地建設，發展鄉村土特產網絡銷售。為抓好貫徹落實，商務部等9部門聯合印發《關於推動農村電商高質量發展的實施意見》，從6個方面著手提出14條具體政策舉措。



具體來看，6個方面包括搭建多層次農村電商綜合服務平台、加快農村現代物流配送體系建設、培育多元化新型農村電商主體、提高農村電商產業化發展水平、開展多種形式的農村電商促銷活動、鞏固拓展電子商務進農村綜合示範政策成效等。



對於《意見》的主要特點，商務部流通發展司負責人表示，一是聚焦數字轉型。《意見》順應數字經濟發展趨勢，深入實施數字鄉村發展行動，以技術和應用創新為驅動，推動農村商貿流通企業轉型升級，促進電商與農村一二三產業全方位、全鏈條深度融合。



二是著力補齊短板。《意見》從農村電商面臨的基礎設施不健全、配送體系滯後、電商人才缺乏等實際問題出發，針對性地提出打造縣域直播電商基地、拓展農村數字便民服務、提高農村物流設施現代化水平、培育農村電商帶頭人等具體措施，著力補齊農村電商短板，夯實農村電商高質量發展基礎。



三是強調因地制宜。《意見》從東中西差異和人口、區位等因素出發，指導各地立足產業和資源禀賦，發揮比較優勢，引導電商服務精細化、專業化、集約化發展。鼓勵各地結合優秀傳統文化、鄉情民俗等元素，著力培育農村電商特色品牌，推廣特色產品和服務，營造主題鮮明、亮點突出的農村電商發展氛圍。



何亞東表示，發展農村電商，是創新商業模式、建設農村現代流通體系的重要舉措，也是轉變農業發展方式、帶動農民增收、更好滿足農村消費需求的有效抓手。據他介紹，近年來，實施電子商務進農村綜合示範，累計支持1489個縣建成縣級電商公共服務中心、物流配送中心近3000個，村級電商服務站點超過15.8萬個，促進了工業品“下鄉”和農產品“進城”。“我國農村電商在助力脫貧攻堅和推進鄉村全面振興中發揮了積極作用，正在向高質量發展邁進。”



何亞東還表示，下一步，商務部將會同各相關部門、各地方抓好《意見》落實，加強政策配套和部門協同，提升農村電商公共服務供給質量，打造農村電商宣傳新載體，推動農村電商高質量發展。