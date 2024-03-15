藍議員涉貪遭聲押　柯：一年前就揭過這事

民眾黨主席柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月15日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨台北市議員陳重文涉嫌利用議會質詢，針對警用監視系統預算案向台北市政府施壓，昨天遭檢調搜索、今天依貪污罪聲押禁見。台灣民眾黨主席柯文哲15日表示，1年多前他就大動作開記者會抨擊這件事，他都還沒下台，國民黨、民進黨就聯合污錢，財團勾結市議會詐取國家錢財，一年至少新台幣8000萬元以上。



媒體問及，怎麼看基隆市政府與NET之間的產權糾紛？國民黨基隆市長謝國樑被罷免有道理嗎？柯文哲說，案子細節他不清楚，但有幾個疑點，政府跟廠商簽不管是BOT、OT、ROT，若後來有變更、多蓋什麼，應該議約重訂，不能簽完約後又去蓋一大堆東西，那都不算錢或不算產權，這是有問題的。基隆市政府在林右昌時代都發建照、使照蓋完後怎麼沒有產權登記？這也太奇怪了。這案子疑點重重。



柯文哲認為，法律問題不要政治解決，有產權爭議就法律去解決，搞成政黨對立再去罷免，是增加社會成本。若因這件事就要去搞罷免，不具正當性。



柯文哲也批評現任的蔣市府說，他卸任後不曉得2023年蔣市府到底如何執行那條預算，都已知道有問題了，編2024的預算怎麼會放水？若是市議員施壓，應該要有勇氣該覆議就覆議，若覆議不過，就應訴諸民意，該堅持的要堅持。

