多地因城施策促房地產市場穩健發展

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導，14日，杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布《關於進一步優化房地產市場調控措施的通知》（以下簡稱《通知》），明確杭州全面取消所有區域二手房限購措施，不再審查購房人資格，且不限購買套數。同時，杭州明確優化增值稅征免年限，本市範圍內個人出售住房的增值稅征免年限統一調整為2年。



業內人士認為，本次杭州樓市調控全面放開二手房限購、降低了稅費成本，實現了對二手房市場的精準調控，為促進市場復甦、企穩向好創造更好的條件。



“從政策定位及影響來看，此次杭州樓市新政將對二手房市場形成重大利好。”諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，全面取消二手房限購，意味著會有更多外部需求前來杭州置業，同時也會增加杭州本市改善性住房需求，此舉有助於提高樓市成交熱度。



易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次杭州全面放鬆二手房購房限制措施具有導向意義。他表示，放開購房資格，調整二手房增值稅征免年限，均進一步降低購房人購房成本，有助於促進二手房市場交易進一步活躍。



“當二手房置換鏈條能夠滾動起來時，市場上會多出一批新房票和新資金，也會有助於提高新房的熱度，繼而再反哺二手市場。”中原地產首席分析師張大偉說。他認為，放鬆限購措施已成趨勢。



的確，近來已有多地調整限購等方面措施。例如，廣州優化調整限購政策，放開120平方米以上的戶型限購，並支持“租一買一”“賣一買一”。上海放開連續繳納5年社保非戶籍人群在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房。青島方面，也放鬆了全域的限購限售。



值得一提的是，杭州是兩會後首個進行房地產政策調整的城市，也被視為落實住建部部長在兩會上提到“賦予城市調控自主權”的具體體現。



3月9日，在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上，住房和城鄉建設部部長倪虹指出，穩市場，城市政府要用好調控自主權。房地產市場是以城市為單元的市場，各城市供求關係有很大差別。我們強調要因城施策、精準施策、一城一策，充分賦予城市調控自主權，城市政府就要扛起責任，要根據人口情況、供需情況以及保障需求，編制好、實施好住房發展規劃，因城施策優化房地產政策，穩定房地產市場。



對此，關榮雪認為，結合今年兩會新的定調，滿足多元化改善性住房需求將成為各地政策新的突破點，尤其是二手房市場的購房政策可能會迎來更大力度鬆綁，對於一線及重點二線城市來說，這也是重要的探索方向之一。



兩會後，各地進一步優化調整房地產政策，為促進市場復甦、企穩向好創造更好的條件。中指研究院市場研究總監陳文靜稱，從具體的調控政策趨勢來看，2024年預計更多城市將結合自身情況及時優化調整相關政策。一線城市或繼續優化限購政策，二線城市有望全面取消限制性政策，核心城市降低首付比例、降低房貸利率等政策依然具備放鬆空間。