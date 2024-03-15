拓渠道促對接　多方助推高校畢業生就業

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導，3月14日，記者從教育部獲悉，進入3月後，就業工作進入春季招聘關鍵期，教育部將部署開展2024屆高校畢業生“春季促就業攻堅行動”，持續推出多項促就業工作舉措，全力促進2024屆高校畢業生高質量充分就業。



今年的政府工作報告指出，預計今年高校畢業生超過1170萬人，要強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務。教育部方面表示，青年就業問題被擺在了更加重要的位置。



在拓展崗位資源方面，各地各高校抓住春招關鍵期，深入開展“訪企拓崗促就業”行動，走進行業、走進企業，深化產教融合、校企合作，進一步開拓市場化崗位資源，挖掘更全面、細致、準確的就業資訊。春季學期開學以來，各地各高校累計舉辦各類招聘活動8403場，參會企業16.1萬餘家，提供崗位信息185.4萬餘個，152.4萬餘人次大學生參加。



例如江蘇省教育廳開啟全省聯動春季促就業攻堅行動，4月底前將完成20場春季招聘會，南京醫科大學、南京理工大學、江南大學等高校分別牽頭16場專場招聘會，為畢業生提供豐富的就業機會。甘肅省教育廳會同省工信廳、省政府國資委組織開展“省內重點企業進校園”專項活動，邀請171家省內重點企業進校招聘，爭取崗位7403個，促進更多畢業生留甘就業。



值得關注的是，教育系統積極用好智慧信息平台，助力工作提質增效。為優化高校畢業生求職就業服務流程，教育部開通全國高校畢業生畢業去向登記系統，提供在線簽約功能，方便用人單位和畢業生在線簽約。為暢通信息渠道，便於為畢業生提供更為細致精準的就業服務，各地各高校也積極利用各類信息化智慧化平台，在畢業生就業信息獲取、就業能力提高、就業相關手續辦理、就業精準幫扶等方面提供便利。