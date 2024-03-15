加快發展新質生產力　國資央企發力方向確定

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導， 今年的政府工作報告中，“大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力”位列2024年政府工作任務首位。國資央企如何加快發展新質生產力？從近日國務院國資委部署表態來看，技術源頭、產業升級、產業生態是重點發力方向。



國務院國資委在落實全國兩會精神的專題會上表示，將研究更加有效管用的舉措，把發展新質生產力同做強做優主業、提高經營業績考核導向性精準性、調動企業領導和科技人才積極性等重點工作緊密結合起來，確保同向發力、形成合力。不少央企也透露了布局戰略性新興產業和未來產業的思路。



山東省濟寧市梁山縣韓垓鎮農戶劉道光，近來在為自己家1200畝小麥打返青期除草劑。與周圍農戶不同，他總能精準掌握天氣變化，制定合理的植保計劃，這得益於一款數字農業系統——中化農業“MAP智農”APP。目前，“MAP智農”線上活躍用戶服務面積已超1億畝。



“將信息化、智能化創新成果加速應用到農業生產中，是以新質生產力引領農業高質量發展的重要著力點。”中國中化董事長、黨組書記李凡榮表示，當前，數字農業迎來新的發展機遇，中國中化將積極發揮企業創新主體作用，統籌調動各方資源，推動我國農業轉型升級。



新質生產力，是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。眼下，各方都在積極行動起來，謀新策、出實招、善作為。



在十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”上，國務院國資委黨委書記、主任張玉卓用技術源頭、產業升級、產業生態來概括未來國資央企加快發展新質生產力的重點發力方向。



近年來，央企不斷加大科技創新投入，2023年達到10660億元，國產大飛機、航空發動機、燃氣輪機等成果加速湧現。



張玉卓表示，下一步央企要繼續加大研發投入，力爭取得更多標誌性成果，同時要進一步加大基礎研究與應用基礎研究的力度；要堅持開放創新，加強與高校、科研院所、民營企業等創新主體的協同，積極融入全球創新網絡。