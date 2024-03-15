富權：“蔡柯會”是當年“北門會”2.0版？

中評社香港3月15日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：“蔡柯會”是當年“北門會”的“2.0版”？以下為文章內容。



民眾黨主席柯文哲昨日受到蔡英文邀請，前往“總統府”進行會談，還共進午餐吃牛肉麵。雙方針對政黨溝通平台、強化社會安全網、勞保年金改革、強化“國防”預算等議題進行交流，會談達兩個小時。柯文哲也帶著一盆小草當作伴手禮，象徵將“小草”的心聲帶進“總統府”，盼“政府”回應台灣公民社會對於改革的高度期待。然而，正是這盆“小草”，折射了柯文哲的某種心態，隱隱約約有著當年“北門會”的影子。



事後，“總統府”副秘書長張惇涵，及民眾黨都有對此次“蔡柯會”作出說明。張惇涵聲稱，在今年選後春節的大年初一，蔡英文主動致電國民黨主席朱立倫及柯文哲，除互道新春祝福，蔡英文並同時邀約兩位在野黨主席能於合適時間，分別會晤交流。而春節後幕僚即展開相關的協調，經過友善良性的溝通，促成昨日的“蔡柯會”。蔡英文也期盼能與朱立倫主席擇定合適時間，進行會面交流。而國民黨發言人楊智伃則對此回應表示，台灣大步向前是大家的期盼。對於會面事宜，將持續討論適當互動機會。



這個會面有點怪。因為蔡英文的任期只剩下六十六天，可說是“看守元首”，因為按照普世慣例及政治倫理，在“看守”期內，為尊重侯任的當選人，一般不能作出重要的行政決策及人事決定。而蔡英文昨日卻是在“總統府”內與其中一個在野黨的領袖，煞有介事地談論屬於新一屆“政府”運作權限的強化社會安全網、勞保年金改革、強化“國防”預算等議題，顯然是有不尊重賴清德甚至是“撈過界”之嫌。或許，蔡英文是要像當年的李登輝，強要代表國民黨參選“二零零零”的連戰，忠實執行其《台灣的主張》那樣，也要賴清德“按既定方針辦”，執行蔡英文在卸任之前的政務決策？



而且，蔡英文昨日與柯文哲會談的第一項議題“政黨溝通平台”，就更是“僭越”賴清德的職權。這是因為，賴清德才是民進黨的主席，而蔡英文因為二零二二年民進黨敗選“九合一”之後，已經引咎辭去民進黨主席，現在在民進黨內已經沒有任何黨職，又憑什麼代表執政民進黨與在野民眾黨的主席柯文哲，商談建立“政黨溝通平台”？蔡英文還要與最大的在野黨的主席朱立倫商談建立“政黨溝通平台”，這叫執政民進黨的主席賴清德情何以堪？



或許，柯文哲就正是明知蔡英文還有兩個多月就要離開“總統府”，因而也要趁此機會，了結“北門會”恩怨。否則，在蔡英文成為“一介平民”之後，再進行“蔡柯會”，就沒有什麼意義了。



昨日的“蔡柯會”，是自二零一八年的“北門會”，柯文哲與蔡英文結下“樑子”之後，此後兩人都沒有正式會面，有時在某些慶典活動而不得不同場時，也是“面左左”，沒有任何語言交流，連“眼神溝通”也付諸厥如的六年來，首次的“相逢一笑泯恩仇”。

