北京台辦攜手北投集團助力台胞人才安居樂業

（來源：主辦方供圖） 中評社北京3月15日電／近年來，北京市台辦常態化開展“我為台胞辦實事”品牌工作，得到了全市各區各部門的積極響應和支持。今年年初，北投集團主動擔當作為，支持首都對台工作，服務在京台胞，發揮集團下屬冬奧村人才公寓項目優勢，面向符合首都城市戰略定位的在京台籍人才開展配租工作，為台胞人才提供良好居住空間和優質服務。



3月14日，北京市台辦和北投集團聯合舉辦了台胞看房活動，帶領台胞實地考察，與業務團隊進行交流，幫助台胞更好瞭解冬奧村人才公寓情況，準確選擇契合自身需求的房屋。北京市台辦副主任劉先傳、北投置業公司黨總支書記、執行董事崔學喬、總經理屈晨及在京台胞共20餘人參加活動。



活動現場，項目負責人首先為台胞詳細解答房屋信息、租住政策、入住流程等租房疑問，並向台胞介紹了公寓周邊商業、交通、學校、休閑場所的配置情況。隨後帶領台胞實地參觀了所有已開放戶型的樣板間和園區內的生活配套設施。台胞在看房之後紛紛表示，冬奧村人才公寓品質高、位置佳、環境好，能夠獲得高質量的居住體驗，是自己理想中的住所。



本次冬奧村人才公寓配租工作是北京市台辦和北投集團立足首都城市戰略定位，全面建設高水平人才高地，為北京“四個中心”建設高端人才提供服務，營造人才生態，滿足在京台胞人才居住需求所開展的一項重要舉措。後續兩家單位將繼續緊密配合，為台胞順利租住冬奧村人才公寓提供服務保障，助力台胞安居樂業。



劉先傳表示，北京市台辦始終關注台胞所需所求，將一如既往地為在京台胞辦實事、做好事、解難事，不斷推進落實北京惠台措施，增進台胞在京的獲得感、幸福感和歸屬感。

＜nextpage＞