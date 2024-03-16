林穎佑：台海是否軍事衝突不能預測　就預防

淡江大學戰略所助理教授林穎佑。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月16日電（記者 張穎齊）中美關係牽動兩岸，中華戰略前瞻協會理事、淡江大學戰略研究所助理教授林穎佑15日在一場座談會表示，從近期兩岸金廈水域、漁船事件等無法預測火會不會繼續燒起來，台海未來是否爆發軍事衝突，不能預測，但可做的是去預防、防範發生的風險，做最好的準備、最壞的打算。



中華戰略前瞻協會、淡江大學國際事務與戰略研究所、TVBS15日在台北福華飯店舉辦“一觸即發 vs步步為營：520前的美中台三邊關係”座談會，主持人為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學戰略所教授兼所長李大中，與談人包括台灣大學政治學系教授左正東、致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、中華戰略前瞻協會理事、淡江大學戰略所助理教授林穎佑、政治大學外交學系教授兼系主任吳崇涵。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威也參與聆聽。



林穎佑主講“區域軍事風險評估”，他表示，台海未來是否開戰，無法預測，要做最好準備、最壞打算，戰略的要義在於預防、治療，有衝突的地方就預先做好準備，比如金廈海域如今這個灰色地帶的衝突。



林穎佑說，中國大陸與菲律賓若發生類似漁船事件的衝突，是國對國，但大陸與台灣不是，還是要拉回兩岸互動的“特殊性”去思考，灰色地帶是否法律化？這是要思考的。



林穎佑也提到，他看了前美國國防部長馬克‧艾斯培著作的《一觸即發》，艾斯培不只是講在美國前總統特朗普下執政時期觀察，還有在美國陸軍方面，如何面臨少子化、募兵轉型，台灣的“國防”轉型也是參考美軍報告。



林穎佑說，對於區域風險變數，未來台海是否爆發軍事衝突與否，取決政治決策，例如年底美國總統大選後，是否還有其他因素？都不是大家能控制的，都不知道明天的意外如何，只能藉由過去經驗，找出關鍵變數。



林穎佑說，台灣要做功課，要去準備預想方案，回歸到最壞打算、最好的準備，尤其特朗普若回鍋上任後的變化如何？他去年去了美國華府，一些朋友都在看艾斯培的回憶錄，書中充分表現如何與特朗普打交道，特朗普是用誇張、表演演說，到底是輿論戰還實際政策？要多做思考。



林穎佑說，他結論強調，歷史的風吹起，或許會壓垮人的意志，但克服是可做到的，現在到520賴清德就職後，“國防”、外交、“國安”事務有可能什麼變數意外？可找各方專家作研討，去思考如何全面防範，希望別發生意外，做了100個計劃，只有1個派上用場，所有努力都值得。