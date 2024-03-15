外傳盧秀燕將訪美　黃健豪：應進行國際交流

藍委黃健豪接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月15日電（記者 俞敦平）原本是台中市議員的新科藍委黃健豪15日上午於“立法院”受訪時，對於近日外傳的國民黨台中市長盧秀燕將要訪美的消息表達了他的看法。黃健豪表示，他擔任議員期間，就有不少議員們曾建議盧秀燕把握機會出訪，以深入瞭解各國的文化和政治狀況。對於這次的訪美機會，黃健豪表示樂觀其成。



台中市長盧秀燕自2019年訪問歐洲後，因新冠肺炎疫情的影響，未再有出境訪問的紀錄。然而，隨著疫情的逐漸穩定，盧秀燕的團隊已開始規劃多國訪問計劃，特別是對美國的訪問。根據媒體報導，台中市府近期收到來自澳洲、新加坡、韓國等國的邀請，而幕僚們則建議今年應該把握機會訪問美國。



因為在台灣過去意圖角逐大選的候選人通常會訪問美國，因此盧秀燕的團隊認為，若今年不進行訪問，明年再去的話，可能會使明年的政治氛圍更加敏感。目前訪問計劃尚未最終確定，但已有多個版本的計劃在準備中。



對於盧秀燕最終是否會選擇訪問美國的提問，黃健豪表示，盧秀燕在首任期間，由於疫情和選舉的關係，確實沒有太多出訪的機會。但他認為，隨著盧秀燕進入第二任期，台美關係的重要性不言而喻，而台中作為一個重要的國際城市，進行城市外交和國際交流是非常關鍵的。



黃健豪也提到，許多議員曾建議盧秀燕把握機會出訪，以深入瞭解各國的文化和政治狀況。對於這次的訪美機會，黃健豪表示樂觀其成。