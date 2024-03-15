新一輪“智駕之戰”即將打響

中評社北京3月15日電／據新華社報導，毫無疑問，智能化與電動化是汽車行業的兩大發展趨勢。在剛剛閉幕的全國兩會上，對於新能源汽車行業和自動駕駛未來該如何發展，相關行業的代表委員紛紛建議獻策共話發展。



廣汽集團總經理馮亞興在智駕方面的建議則更為具體。他認為，法律還需進一步完善，應當從道路安全法增加智駕相關內容，呼籲從立法方面加快推動智能汽車高質量發展。



馮亞興的建議無疑切中了智駕普及的難點之一，衹有為智駕建設好完整的生態，車企才能夠全面推動智駕功能普及，消費者才能放心使用車輛的智駕功能。



據悉，作為智駕行業的第一陣營成員，昊鉑正在全系車型大力推廣領先的智駕技術，加速L3和城市NDA等尖端智駕技術的落地和普及。去年12月5日，昊鉑率先首批獲得L3自動駕駛道路測試牌照，證明昊鉑的視覺、硬件、軟件均已達到要求並可實現安心智駕。昊鉑系列車型也將在符合法律法規的前提下，在適當的時機推出搭載以TJP交通擁堵領航為代表的L3自動駕駛功能，滿足消費者對於高階智能駕駛的需求。



為何昊鉑能率先邁入L3自動駕駛時代呢？



厚積薄發，加快推動智能汽車發展



水滴石穿非一日之功，昊鉑自動駕駛領域擁有如今的優異表現離不開厚積薄發的創新。廣汽集團自2013年起就開始布局ADiGOPILOT智能駕駛系統，更是早已建設了從需求分析、系統設計、軟件設計、算法開發、系統集成和測試驗證的全鏈條開發能力，同時具備從L2到L4級別的算力平台開發能力。



2020年，埃安成為國內首個量產應用智駕域控制器的企業，智能汽車開始從單車智能邁向與車路協同融合發展。2022年，廣汽埃安發布了車雲一體集中式電子電氣架構——星靈架構，算力提升50倍，數據傳輸速率提升10倍，超高安全可靠性，解決了用戶對智能駕駛“敢裝不敢用”的痛點問題。



多年在智能駕駛領域的潛心積累，使L3級別的自動駕駛，最終在昊鉑GT上開花結果。2024年2月， 昊鉑GT高階智駕3L版上市，新車具備全面領先的高階智駕，擁有L3級自動駕駛“准駕資格”。



智駕持續精進，昊鉑成L3引領者



即使擁有L3級自動駕駛“准駕資格”，但在實際用車環境下實現L3級智能駕駛並非易事，畢竟實際道路情況會非常複雜，經常會出現人車混行、車輛加塞、橫穿馬路等情況。昊鉑研發主理人通過L3級自動駕駛實測，向消費者呈現了智能無縫辦公和沉浸式娛樂的全新體驗。



在L3時代，駕駛員實現智能自動駕駛，同樣離不開極致的安全保護。昊鉑能夠率先引領L3自動駕駛量產落地，與其相當豐富的安全冗餘密不可分。具體來看，昊鉑L3擁有八大冗餘能力，例如在自動駕駛過程中，車輛可能會遇到各種異常情況，如傳感器故障、控制系統失靈等。可以說一個故障就可能導致事故。而昊鉑的八大冗餘能力能夠在這些極端情況下保證車輛安全停車，有效避免了潛在安全風險。這種在極端場景下為用戶做到生命安全托底的能力，很可能將會成為昊鉑在L3時代保持領先競爭力的有力砝碼。



而隨著昊鉑L3自動駕駛技術的到來，用戶也將體驗到前所未有的場景新體驗，開車中途刷刷抖音、看看小說、打打遊戲，或者回個郵件，或許即將夢想成真。同時，昊鉑也是成為實現L3與L2無縫銜接的廠商。這意味著在自動駕駛與人工駕駛的切換過程中，用戶不會感受到明顯的差異和不適，在提高駕駛連續性和安全性的同時，也增強了用戶對昊鉑自動駕駛技術的信任度。



智能駕駛是一個複雜且需長期探索的課題與技術革命，依托在產品、技術、用戶體驗等多方面的優勢，昊鉑無疑已成為國內自動駕駛領域的佼佼者之一。當然，目前來看，這條路還很長，但隨著相關政策法規的出台，智駕行業“提檔加速”已肉眼可見。



顯而易見，廣汽集團總經理的建議與昊鉑在L3級自動駕駛方面的出色表現密不可分。目前，昊鉑在L3級自動駕駛技術方面軟件、硬件都已做好充分準備，相信隨著相關要求的逐步明確，昊鉑將以越級價值塑造智駕行業新標杆，引領L3自動駕駛新時代。



