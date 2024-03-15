節能車助力實現雙碳目標

中評社北京3月15日電／據新華社報導，汽車作為國民經濟的重要戰略性、支柱性產業之一，是穩增長、促消費的重要領域。如今，我國汽車產業已邁入綠色低碳的高質量發展之路。在未來發展之路上，汽車行業如何實現“雙碳”目標，傳統汽車企業能夠通過哪些路徑可以順利轉型等問題備受關注。



在剛剛閉幕的全國兩會期間，全國人大代表、廣汽集團總經理馮興亞表示，隨著新能源汽車快速發展，燃油車與新能源汽車常常被放在一起比較。從市場發展階段來看，相當一段時期內，燃油車仍然是汽車市場的主流，因此他認為，節能車對實現“雙碳”目標的作用也不容忽視。為此他建議出台針對節能車的中長期專項規劃和支持政策，完善稅收及限購等配套措施，提高節能車的社會認可。這一建議也引起了汽車行業對節能車發展的關注與探討。



多元技術路線穩步推進 平穩邁向全面新能源時代



我國汽車行業在2020年發布的《節能與新能源汽車技術路線圖（2.0 版）》指出，到2035年，我國節能汽車與新能源汽車年銷量將各占一半，傳統能源動力乘用車將全部轉為混合動力（HEV），從而實現汽車產業的全面電動化轉型。



在市場重新認識HEV等節能車型的過程中，政策端也頻出利好消息。2023年8月，工信部等七部委聯合印發的《汽車行業穩增長工作方案（2023—2024年）》提出，穩定燃油汽車消費，並鼓勵企業以綠色低碳為導向，積極探索混合動力、低碳燃料等技術路線，促進燃油汽車市場平穩發展。



實際上，汽車行業在堅持純電驅動發展戰略為主線的同時，也應該重視節能車型對於實現“雙碳”目標所能帶來的巨大貢獻。對於新能源汽車產業而言，單一能源路線快速實現產業轉型或面臨較大壓力。此時，節能汽車作為新能源汽車的補充，是一個既能穩住汽車產業基盤，又有助於實現“雙碳”目標和產業轉型升級的選擇。目前許多大型車企都傾向於選擇包括HEV技術路線在內的多元化發展路徑以滿足不同消費群體的需求，推動汽車產業可持續發展。

