堅守ESG發展理念　踐行央企責任與擔當

中評社北京3月15日電／據新華社報導，在當前積極應對氣候變化，促進“雙碳”目標實現的大背景下，央國企如何更好地響應國家政策，制定和遵循相關標準，實現雙碳目標——即碳達峰和碳中和，不僅關係到企業自身的可持續發展，對促進整個社會的綠色環保也具有重要意義。



3月12日，保利發展控股北京公司與北京綠色交易所聯合舉辦的“碳中和揭牌儀式暨央企高質量發展主題研討會”舉行，活動主題是“踐行央企ESG理念，引領綠色低碳發展”，探討了政策與標準制定、雙碳目標下央企如何實現綠色可持續發展等重要議題。



與綠交所戰略合作 貢獻央企的骨幹力量



為加強與綠交所的全面戰略合作，持續踐行低碳運營理念，促進黨建引領業務發展再上新台階，保利發展控股北京公司副總經理兼財務總監魏娜、保利發展控股黨委副書記劉喜濤與北京綠色交易所副總經理王輝軍、北京綠色交易所黨支部書記王乃祥分別簽署碳中和戰略合作協議及黨建共建合作，為企業及全球行業綠色低碳發展做出新的更大貢獻。



保利發展控股與北京綠色交易所的合作，不僅是雙方為實現碳中和目標而採取的具體行動，也是央企在新時代背景下，積極履行社會責任、推動綠色低碳發展的生動體現。



隨著合作的不斷深化，雙方將共同推動形成更多創新成果，為構建人與自然和諧共生的美好未來，貢獻央企的智慧與力量。



保利發展北京公司總經理劉喜濤指出，在與北京綠交所的合作中，雙方共同探索了一條綠色發展的新路徑，在精準落實集團八維精益管理理念下，保利發展控股北京公司自持資產全面實現碳中和，未來還將加大在綠色技術研發、綠色建築產品創新等方面的投入，推動資產管理鏈條的完善和升級，積極履行社會責任，推動社會公益事業的發展，為構建美麗中國貢獻智慧力量。



北京綠色交易所董事長王乃祥在會上表示，實現碳達峰、碳中和是著力解決資源環境約束突出問題，是構建人類命運共同體的莊嚴承諾，中央企業作為國家經濟社會發展的重要骨幹和中堅力量，在落實“雙碳”戰略中起著引領示範作用，他充分肯定了保利發展控股北京公司在實現碳中和過程中取得的驕人成績，對保利發展控股北京公司未來工作給予高度厚望。