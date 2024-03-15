新政帶動通州樓市明顯回暖

中評社北京3月15日電／據北京日報報導，執行了9年的通州住房限購政策2月6日迎來優化調整，在通州落戶和就業的家庭，符合北京整體限購政策即可購房。新政實施已經滿月，記者走訪通州多個樓盤和二手房中介機構發現，3月以來，通州樓市表現相比上月出現明顯回暖，帶看量和成交量均出現較為明顯的增長。



“一天下來，除了來店裡打印資料，大家幾乎都在外邊跑。”通州區運河灣小區附近一家二手房中介機構門店的經紀人王輝說。



運河灣小區位於通州區的熱門板塊武夷花園，有運河商務區、通州政務區兩大功能區加持，新政發布後，這個板塊也是新具備購房資格人群的首選之一。“拿我們店說，3月份平均每天都有一兩單成交，帶看得有七八組，周末看房的人就更多了。”王輝向記者展示了一份該中介機構通州區各個門店帶看量的數據統計表。其中顯示，3月以來，該機構在通州的大部分門店日均帶看量都有了1倍以上的增長，成績最好的門店日均帶看量接近9組，較上月增長了近3倍。



通州區另一熱門板塊北苑的多家中介機構門店也忙碌起來。“上周末我一個人從早到晚就帶看了5組，今天工作日還帶了3組客戶看房呢！”一名經紀人說，陽春三月，通州二手房市場的回暖真真切切。



新房市場同樣出現升溫勢頭。中指研究院一份數據顯示，元宵節後一周通州區新房成交88套，環比增長超50%，同比增長22%，較1月份周均高出約30%。伴隨著節後購房人群返京返崗，通州樓市在新政帶動下的“暖意”雖然遲了一些，但勢頭明顯。



上周日下午，記者在通州區物資學院板塊的萬科東廬售樓處看到，沙盤前足足圍著十餘人，幾名銷售正在為客戶介紹樓盤的區位情況，洽談區更是座無虛席。該項目相關負責人告訴記者，通州限購政策放鬆後，萬科東廬項目2024年2月共成交83套，簽約28套，客戶到訪量同比前一年春節期間提升約30%，成交量提升了50%左右。前天，記者再次到訪該項目，雖然訪客數量不及周末，但仍有五六組家庭在同時看房。



在通州區能建·京玥蘭園售樓處，記者同樣發現，儘管是工作日，售樓處同樣很熱鬧。“特價房還有嗎？”一進門，記者就聽到有購房人向銷售打聽優惠活動。該項目的一名銷售介紹，3月起項目推出了一批特價房，吸引了不少消費者關注。“活動到3月底就結束了，所以最近來咨詢的顧客特別多。”這名銷售表示，新政施行以來該項目每周成交量都在20套左右。



通州住房限購政策優化調整後，一批新落戶通州或到通州工作的“新通州人”無需受到戶籍滿3年、納稅或社保滿3年的條件限制，因此通州許多新盤都受到了此輪政策的利好影響。多家中介機構分析，通州放開“雙限”叠加北京接連出台的“認房不認貸”、降首付、降利率等一系列優惠政策，預計接下來一段時間通州樓市活躍度將進一步提升。