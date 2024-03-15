弘揚西柏坡精神　傳承紅色基因

中評社北京3月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記指出，“西柏坡我來過多次，每次都懷著崇敬之心來，帶著許多思考走”，強調要“始終做到謙虛謹慎、艱苦奮鬥、實事求是、一心為民”。西柏坡精神是我們黨在偉大歷史轉折時期孕育形成的偉大革命精神，是中國共產黨人精神譜系的重要組成部分，激勵著一代代共產黨人不畏艱難、英勇奮鬥，不斷從勝利走向新的勝利。踏上新征程，紀檢監察機關要始終牢記總書記囑托，大力弘揚西柏坡精神，傳承紅色基因，勇挑重任、再建新功，走好新的趕考之路。



牢記“立規矩”的啟示，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。西柏坡時期，黨中央在這裡制定了請示報告等一系列黨內規章制度，強調“立規矩”，從紀律上保證路線、方針政策的貫徹執行，為解放全中國奠定堅實基礎。2013年7月，習近平總書記在西柏坡考察時指出，“這裡是立規矩的地方。黨的規矩、制度的建立和執行，有力推動了黨的作風和紀律建設。”弘揚西柏坡精神、推進新征程紀檢監察工作高質量發展，必須把嚴守政治紀律和政治規矩放在首位。要始終保持對黨絕對忠誠，在任何時候任何情況下都要堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志，做到黨中央提倡的堅決響應，黨中央決定的堅決照辦，黨中央禁止的堅決不做。要持續強化理論武裝，在全市紀檢監察系統開展“學講話、悟思想、找差距、抓落實”活動，把學習習近平總書記最新重要講話和重要指示精神，與學習貫徹黨的二十大精神結合起來，與學習習近平總書記在正定工作期間留下的寶貴思想財富、精神財富和實踐成果結合起來，與鞏固拓展主題教育、教育整頓成果結合起來，與強化政治生態研判結合起來，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，自覺從黨的創新理論中找理念、找思路、找方法、找舉措，不斷把學習成果轉化為正風肅紀反腐的實際成效。要聚焦“兩個維護”強化政治監督，把推動落實習近平總書記視察河北重要講話精神作為重中之重，選准“小切口”開展聯動監督，常態化開展“回頭看”，深入糾治做選擇、搞變通等問題，以嚴明政治紀律和政治規矩確保不折不扣落實到位。



保持“趕考”的清醒，深入推進黨的自我革命。西柏坡時期，在全國革命即將勝利之際，毛澤東同志強調要將革命進行到底；在黨中央從西柏坡動身前往北京時，毛澤東同志提出了著名的“趕考”命題，告誡全黨同志要經受住執政考驗，始終保持黨的先進性和純潔性。黨的十八大以來，習近平總書記帶領全黨始終保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，以前所未有的決心和力度推進全面從嚴治黨，找到了自我革命這一跳出治亂興衰歷史周期率的第二個答案。經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜。弘揚西柏坡精神、推進新征程紀檢監察工作高質量發展，必須深入學習習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，敢於鬥爭、敢於勝利，以永遠在路上的堅韌執著將反腐敗這場最徹底的自我革命進行到底。要持續發力、縱深推進反腐敗鬥爭，緊密結合石家莊市經濟社會發展實際，緊盯重點問題、重點領域、重點對象、新型腐敗和隱性腐敗，堅決查處違規插手干預工程項目、搞利益輸送等問題，持續保持懲治腐敗高壓態勢。要加強新時代廉潔文化建設，健全完善“全方位、常態化、立體化”廉政教育體系，持續打好廉政談話、警示教育、家風家教“組合拳”，編印黨員幹部違紀違法案件警示錄，深化開展黨委（黨組）書記講案例警示教育，組織領導幹部及家屬共同參加廉政談話，切實築牢拒腐防變思想防線。