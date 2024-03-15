中國海油：專題會商推動強化監督

中評社北京3月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，中國海油紀檢監察組與中國海油黨組開展專題會商，結合學習貫徹二十屆中央紀委三次全會精神，圍繞加強對“一把手”和領導班子監督研究務實舉措，進一步釋放全面從嚴、一嚴到底的強烈信號。



中國海油紀檢監察組組長鐘慶明通報了黨的十九大以來中國海油查處所屬單位“一把手”和領導班子成員情況，聚焦采辦招投標、船舶租賃、油氣銷售、基建工程等重點領域，提出需要關注的6個方面的突出問題，就突出強化理論武裝、健全選育管用機制、做實班子內部監督、強化重點領域治理、完善激勵約束機制等5個方面向黨組提出針對性對策建議，督促落實主體責任，加強對領導幹部的日常教育管理監督，做實以案促改、以案促治，完善對“一把手”和領導班子監督的配套措施，不斷提高治理成效。



中國海油黨組成員逐一談認識、講體會，結合職責分工提出整改舉措。中國海油黨組書記、董事長汪東進表示，此次會商見人見事、深入有效，為加強對“一把手”和領導班子監督，推動全面從嚴治黨向縱深發展提供了有力依據和決策參考。中國海油黨組將認真研究吸收，全面壓緊壓實責任，壓縮權力行使的任性空間，帶頭做到嚴以用權、擔當盡責。



據介紹，為開好此次會商，中國海油紀檢監察組從時間、領域、單位、層級等方面對所屬單位“一把手”和領導班子違紀違法情況進行了全面梳理，總結剖析同類案件共性，做好政治生態“畫像”，有效促進了“兩個責任”貫通協同，進一步加強對各級“一把手”和領導班子監督，合力鏟除腐敗問題產生的土壤和條件。



近年來，中國海油紀檢監察組堅守派駐監督職責定位，主動探索提升對“一把手”和領導班子監督質效的方法舉措。連續3年對黨組成員開展全覆蓋約談，逐一通報突出問題，開展履責提醒，得到黨組成員的普遍認可和支持；印發《所屬單位紀委書記與班子成員意見交換工作指引》，建立月度分析通報、季度整改報告、不定期“回頭看”等機制，做實對下級領導幹部的監督；對所屬單位“一把手”和領導班子成員問題線索提級管理、嚴格審核，督促黨組對問題多發單位領導班子及時調整，持續淨化政治生態，充分發揮全面從嚴治黨引領保障作用。



下一步，中國海油紀檢監察組將監督推動黨組做好專題會商“後半篇文章”，細化整改措施，制定任務清單，確保會商取得扎實成效。同時，堅持問題導向，常態化做好情況通報、意見交換，以強有力監督推動關鍵領域問題整改，促進權力規範運行。