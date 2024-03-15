福建優化巡視整改工作機制

中評社北京3月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，福建省向社會公開十一屆省委第二輪巡視整改進展情況，福州市台江區、三明市明溪縣等40個縣（市、區）將巡視整改進展情況對外公布，公開接受社會監督。



福建省委巡視工作領導小組堅持做實巡視“後半篇文章”，持續優化巡視整改工作機制，在出台深化巡視整改和成果運用的若干措施、巡視整改成效評估工作辦法等制度的基礎上，探索建立“一巡一分析”工作機制。該工作機制分類型分板塊梳理巡視巡察發現的問題，通過深入調研、數據分析、內容研判，對普遍存在的共性、深層次“病灶”進行剖析，有的放矢提出對策建議並形成專題報告，為黨委全面深化改革提供參考，推動從體制機制上解決問題。



“建立‘一巡一分析’機制，就是要通過制度流程，督促巡視巡察工作更加注重查找剖析被巡視巡察地區、領域周期性出現、反復發生問題的背後成因，推動巡視巡察工作向深拓展、向專發力、向下延伸。”福建省委巡視辦有關負責同志介紹，十一屆福建省委第二輪巡視結束後，省委巡視辦分析了該輪40個縣（市、區）反映集中的6個方面19項突出問題，對共性問題進行全省通報，並提請省委將其作為開展主題教育檢視整治的重要內容。



在福建省巡視機構指導示範下，該省各級巡察機構堅持問題導向、目標導向、效果導向相結合，深化運用“一巡一分析”機制，增強巡視巡察整改實效性，推動以巡促改、以巡促建、以巡促治。



三明市在對全市涉及醫療衛生體制改革的黨委（黨組）進行專項巡察過程中，聚焦醫療衛生體制改革等重點環節，對群眾普遍反映的邊遠山區“看病難”問題進行“一巡一分析”，提出對策建議、形成專題報告，移交市衛健委黨組並要求做好整改工作。市衛健委黨組成立問題整改工作專班，將解決邊遠山區百姓“看病難”列入“點題整治”選題，通過建立完善巡診機制、開展“移動醫院”巡診等方式，有效解決這一問題。



漳州市委在開展“工程項目建設領域”專項巡察時，發現部分地方虛假招標、圍標串標等問題突出。該市市委巡察辦通過“一巡一分析”，剖析原因、形成專題報告，推動在全市範圍內開展工程領域招標投標領域問題專項整治。寧德市在對市屬國有企業、重點鄉鎮、群團組織、市縣法院等開展板塊巡察基礎上，分析總結共性問題進行“一巡一分析”，推動市委編辦和14家市直部門整合優化所屬17支行政執法隊伍職能和人員配備。



“下一步，將深入貫徹落實二十屆中央紀委三次全會關於‘建立覆蓋巡視整改全周期的責任體系和制度流程’的部署，進一步探索建立巡視整改工作流程指引，把整改成效轉化為推動改革、促進發展的強大動力。”該省省委巡視辦有關負責同志表示。



