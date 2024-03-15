青島：政治監督和日常監督貫穿全過程

中評社北京3月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，青島市紀委監委第三監督檢查室會同相關派駐紀檢監察組，針對市委巡察反饋的問題，結合日常監督中掌握的實際情況，聚焦關鍵人、關鍵事、關鍵崗位，從權力干預、數據尋租等方面入手，約談“涉數”“出數”重點崗位人員20餘人次，談項目、談數據，談履職盡責、談容錯糾錯，進一步壓實責任、傳導壓力。



堅持主體責任與監督責任有序銜接、貫通協同，該市紀委監委制定《市委巡察整改工作十問》，聚焦做好巡察整改工作的責任主體、重要流程和關鍵節點、整改工作過程中的常見問題以及整改不力的處理措施四個方面，明晰職責任務，壓緊壓實責任。同時，建立完善巡察整改日常監督工作紀實制度，督促各監督主體嚴格履職盡責，對開展監督情況進行全程紀實，及時填寫《工作紀實表》，按程序、分步驟、有重點抓實做好巡察整改監督各項工作。加強考核督促和督查督辦，對因監督漏項、缺位造成巡察整改工作不力等問題進行內部通報，倒逼責任落實。



“我們還針對各監督主體存在的重點任務不清晰、路徑機制不健全等問題，把握巡察整改規律，探索實施‘兩單一圖一表’工作模式。”青島市紀委監委黨風政風監督室主任陳明卿介紹，具體操作層面，即制定明白紙，明確巡察整改監督職責、任務“兩清單”，確定被巡察黨組織和各巡察整改監督主體17項工作職責；編制工作“流程圖”，明確12項具體流程；分解形成任務“配檔表”，細化4個階段24項重點任務，從反饋開始，按照時間節點將整改任務清單化、條目式列出，督促引導各被巡察黨組織和監督主體掛圖作戰、按圖施工，對賬推進、辦結銷號，確保方向不偏、重點不散、靶心不移。



該市紀委監委還制定出台《關於強化巡察集中整改期日常監督的工作導引》，明確4個方面、24個“是否”監督重點，7種監督方式和4項保障機制，構建全鏈條、全過程、全周期監督格局。市紀委監委各監督檢查室聚焦被巡察黨組織巡察整改重點任務、措施辦法和完成時限等，有針對性地制定巡察整改監督方案，做到“一單位一方案”，因案施策、精準發力。同時，貫通運用台賬管理、列席會議、調研督導、個別談話，現場檢查、跟蹤督辦等監督方式，精準發現問題，督促整改糾偏。此外，還對照被巡察黨組織整改落實情況，實行銷號管理，逐一檢查驗收，解決一個、銷號一個，強化周調度、月分析，做到問題整改可跟蹤、可評價。十三屆市委第一輪巡察集中整改期間，累計發現並督促整改問題102個，制發督辦單8件，制發紀檢監察建議3件。



堅持多方審核，嚴把整改成效，該市紀委監委加強監督檢查室與派駐紀檢監察組的協作配合，結合日常監督、專項監督、執紀審查等掌握情況，對被巡察黨組織的巡察整改方案、台賬清單、整改進展情況報告、問題處理處置等，實行聯審聯批，推動信息共享，形成工作合力。在此基礎上，市紀委監委機關、市委組織部、市委巡察辦圍繞巡察整改中責任落實“缺斤短兩”、整改標準“降格以求”等四個方面，按照“已整改完成、長期堅持整改、整改不徹底”三類，對整改任務逐項審核。對審核意見不一致的，組織“三方”進行第二次認定，交互審核認定理由，直至形成一致意見。截至目前，累計對反饋的245項重點整改事項進行審核，認定調整27項。其中，將23項送審的“已整改完成”事項認定為“長期堅持整改”，將4項送審的“長期堅持整改”事項認定為“整改不徹底”。