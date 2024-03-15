鄒宇鵬被開除黨籍和公職

中評社北京3月15日電／據廣西壯族自治區紀委監委消息：日前，經廣西壯族自治區黨委批准，自治區紀委監委對玉林市委原常委、秘書長鄒宇鵬嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，鄒宇鵬喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，與他人串供，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金，長期違規借用管理服務對象的車輛；在幹部選拔任用工作中為他人謀利並收受財物；私欲膨脹，唯利是圖，既想當官又想發財，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大肆干預插手工程項目，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。



鄒宇鵬嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，甚至在黨的十九大、二十大後仍不知敬畏、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經自治區紀委常委會會議研究並報自治區黨委批准，決定給予鄒宇鵬開除黨籍處分；由自治區監委給予其開除公職處分；終止其中共玉林市第六次代表大會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。