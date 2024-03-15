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夏鳴接受紀律審查和監察調查
http://www.CRNTT.com   2024-03-15 11:58:00


　　中評社北京3月15日電／據江蘇省紀委監委消息：原江蘇省國土資源廳黨組書記、廳長夏鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。

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