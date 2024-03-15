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曹衛東接受紀律審查和監察調查
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2024-03-15 11:57:45
中評社北京3月15日電／據中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組、吉林省紀委監委消息：北京體育大學黨委書記曹衛東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和吉林省長春市監察委員會審查調查。
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