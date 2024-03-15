濟南：深化全員教育培訓　礪劍鑄魂鍛造鐵軍

中評社北京3月15日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，為切實加強青年紀檢監察幹部教育培訓，山東省濟南市紀委監委編發《青年理論學習小組發言材料匯編》。“我們實施青年理論學習提升工程，組織成立青年理論學習小組，創新開展‘小兵上會’，將18名青年幹部研討發言匯編成册，督促青年紀檢監察幹部提高履職能力。”該市紀委監委相關負責人介紹。



堅持強化政治引領，濟南市紀委監委聚焦鍛造高素質紀檢監察幹部隊伍，建立“以研促學、以講促學、以警促學、以幹促學”學習機制，深化全員教育培訓，著力打造“橫向到邊、縱向到底”的深層次、多渠道、高質量幹部教育培訓體系，促進紀檢監察幹部多崗位鍛煉、全方位發展、整體性提升。該市紀委監委嚴格落實“第一議題”制度，開展理論學習中心組集體學習，通過專題講座、專題輔導、報告會、讀書會等形式，強化理論武裝。



以自主培訓為抓手，濟南市紀委監委精準把握培訓需求，科學制定幹部教育培訓計劃，通過課堂授課與現場學習相結合、規定動作和自選動作相結合、線上線下相補充的方式，開展有針對性、實效性的培訓，組織全市紀檢監察幹部參加應知應會集中測試，舉辦主題教育專題讀書班4期，累計開展各類培訓15期，參訓2500餘人次。



濟南市紀委監委堅持以警促學，組織召開全市紀檢監察幹部警示教育大會，開展“清蓮講壇”“警示教育月”等系列活動，舉辦專題黨課暨廉政教育報告會，召開年輕幹部警示教育座談會，到省廉政教育展館等開展現場教育，觀看中華優秀官箴文化展等，引導紀檢監察幹部知敬畏、存戒懼、守底線。



堅持以幹代訓，加強幹部實踐鍛煉，濟南市紀委監委選派紀檢監察幹部參與上級專案、到基層一線掛職鍛煉，著力提升業務能力。去年以來，先後選派233人次參與上級專案、巡視巡察等業務工作，在實踐中練就真本事。