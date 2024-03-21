社評：美國製造業何以呈現衰敗跡象

中評社北京3月21日電（評論員 喬新生）2024年1月，美國聯邦航空局正式啟動對美國波音公司審計。這是美國波音公司的飛機接二連三出現嚴重事故，造成重大財產和人員損失之後，美國聯邦航空局採取的補救性措施。美國聯邦航空局審計之後發現波音公司存在79項不合格的地方，波音公司供應商提供的主要零部件存在問題更多。



波音公司是美國著名的航空公司。波音公司出現的問題，從一個側面反映出，美國製造業的整體狀況。上個世紀中葉，是美國製造業的興盛時期。羅斯福新政，催生了美國的製造業。馬歇爾計劃，使美國製造業走向巔峰。第二次世界大戰之後，美國企業為了追求更高的利潤，實施所謂的產業鏈和供應鏈分工，將製造環節分配給其他國家，日本、韓國等一些美國的戰略盟友借助於美國的產業分工，實現了工業化發展。



由於美國掌握著產品設計和產品銷售網絡，因此，可以從製造業中獲取最多的利潤。但是，隨著日本、韓國等一些新興市場經濟國家製造業的快速崛起，美國國內工廠紛紛倒閉。來自全國各地的美國國會議員們，為了維護本選區的既得利益，對日本產品發起攻擊。“廣場協議”試圖利用匯率，削弱日本產品的競爭力。對日本半導體產品增加徵收懲罰性關稅，直接導致日本的半導體產業徹底崩潰。可以這樣說，美國為了維護本國市場，確保在製造業領域的統治地位，不擇手段。



總結美國製造業興衰的歷史，人們就會發現呈現出明顯的拋物線軌跡。以羅斯福新政為開端，美國製造業快速崛起。馬歇爾計劃，使美國的製造業進入巔峰狀態。上個世紀80年代，為了保護本國市場，對日本等國企業實施制裁。進入本世紀，美國通過弄虛作假，維護品牌。如今泡沫破滅，美國以維護國家安全為理由，發動貿易戰爭。



勃起、興盛、繁榮，保護、造假、制裁。美國製造業形成完整的拋物線。之所以出現這種現象，完全是資本主義的劣根性表現。鼓吹全球化，以產業分工的名義，將高利潤道環節留在國內，將製造工廠轉移到其他國家，是美國資本主義發展的必然結果。可是，當美國產業鏈支離破碎，主要產品零部件不得不從國外進口的時候，美國終於意識到，製造業的全面潰敗，不僅會導致美國經濟空心化，而且會使美國產品競爭力下降。