盧秀燕訪美逐大位？藍議員劉士州：言之過早

國民黨台中市議員劉士州特別拿出“聲望奪冠”手版與台中市長盧秀燕合影。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月15日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕被視為角逐2028大選的熱門人選，媒體報導，盧今年規劃訪美，引發聯想。盧秀燕今天在市議會備詢結束後一一向藍綠市議員握手致意，展現親和力。國民黨台中市議員劉士州特別與盧秀燕合影留念，他向中評社表示，個人對盧秀燕有期待，但距離2028還有距離，目前一切揣測都言之過早。



根據《新頭殼》報導，盧秀燕自從新冠肺炎疫情爆發後即未再出境訪問，據瞭解，盧秀燕幕僚團隊今年預先擬定了多個海外出訪計劃，其中包括美國。報導稱，幕僚考量如果越接近大選時才出訪美國，會被解讀為去“面試”，也因為長達4年未出訪，建議要出訪就去遠一點，今年可能訪美。



盧秀燕15日出席台中市議會臨時會議案三讀會備詢，大會結束後特別走到議場向藍綠議員一一握手致意，展現親和力，維繫府會和諧。對於今年是否訪美？盧沒有回應。市府對外補充，一切行程都在規劃中。



同黨的台中市議員劉士州特別拿出“聲望奪冠”手版與盧秀燕合影留念，並笑稱“要把握機會”。他向中評社表示，就個人而言，對盧秀燕更上層樓有所期待，只是現階段要稱盧秀燕訪美是為了布局大位，言之過早，畢竟距離2028年還有距離，以他對盧的瞭解，目前會以做好市長職責為優先，個人的政治生涯不會是首要考慮事項。



劉士州認為，以目前國民黨內的狀況而言，盧秀燕確實大有可為，他以台中人的立場來說，如果中台灣未來能有人出面競逐大選，對中部發展是好事，加上盧秀燕與人為善，廣結善緣，都是加分項。當然一切還有待發展，值得密切關注。