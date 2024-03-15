受惠通關復常　港新業務價值勁升82%

友邦表示，去年內地訪港旅客只相當於2018年的一半，預料內地訪客投保仍有很大增長空間。（大公報） 中評社香港3月15日電／大公報報導，受惠於去年2月兩地通關，內地訪客回歸，去年友邦保險香港業務的新業務價值勁升82%至14.3億（美元，下同）。友邦區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，有信心內地訪客購買香港保險的需求持續。他指，去年訪港旅客人數（約3400萬）只是相當於2018年（約6500萬）的50%左右，還有增長空間，加上內地新增兩個個人游城市，相信內地訪客投保人數仍有很大增長空間。



今年業務有信心 積極增人手



保監局數據顯示，去年第三及第四季內地訪客新造保費按季均錄得下跌。被問到怎麼看今年內地訪客新造保費走勢時，陳榮聲指，友邦香港內地訪客新造保費一直上升，加上隨著內地訪港旅客數目逐步恢復及更多城市納入個人游名單，今年內地訪客需求仍然強勁。



他續稱，雖然內地訪客下半年平均保費由上半年的近2萬美元下跌至第三季的1.8萬美元，主要是由於剛通關後的積壓需求爆發，但第四季已未見下跌，今年首兩個月亦能保持於1.8萬美元水平。他指，優質招聘是“最優秀代理”策略的關鍵，透露去年香港代理人數新增59%，活躍代理人亦有雙位數升幅，今年會積極增聘人手。



香港是友邦新業務價值貢獻最大的市場。友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，會繼續提升活躍代理人數並與分銷夥伴緊密合作，把握內地訪客帶來的可持續和增長機遇。去年友邦香港業務約一半新業務價值來自內地訪客，對今年有信心。



友邦香港業務稅後營運溢利21.8億美元大致持平，因有效保單組合增長被投資收入影響所抵銷；回購計劃及更高的醫療理賠影響，若不計醫療理賠影響，稅後營運溢利增長2%。醫療業務計劃今年提升保費費率。