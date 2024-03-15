兩岸緊張影響產業？陳建仁：台經濟狀況不錯

陳建仁與台經長王美花。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林德福藉著最近台灣電影“周處除三害”在大陸熱映一事，針對近日兩岸關係的緊張局勢，這些受惠於ECFA早收清單與大陸市場的台灣產業是否會受影響一事，向“行政院長”陳建仁提出質詢。陳建仁表示，台灣的經濟狀況近來不錯，市場開拓的對象已轉移到新南向國家、歐美及東亞國家。



林德福指出，根據ECFA網站資料，截至2023年12月，共有46部台灣電影在中國大陸上映，累計票房達新台幣17.5億元。此外，他提到台灣對中國大陸的出口在ECFA貨品貿易早期收貨計劃下，累計減稅接近100億美元，顯示出兩岸經貿互動的規模。



對於兩岸關係的緊張局勢，林德福引用CNN主持人的話說，海峽情勢“沒有最危險，衹有更危險”，並指出自2015年以來，兩岸經濟合作委員會已停擺，官方聯繫管道中斷，未再有進一步的經濟合作交流會議。他強調，衹有透過坐下來進行對話，才能改變目前的局勢，促進兩岸經貿的良性互動與發展。



“行政院長”陳建仁回應時表示，和平對談尤其在經濟方面是雙方都期望的，但這需要雙方都釋出善意。他提到台灣一直在這方面有所努力，並願意在平等、對等的基礎上進行和平民主的對話。陳建仁也提到，台灣的經濟狀況近來不錯，市場開拓的對象已轉移到新南向國家、歐美及東亞國家。

