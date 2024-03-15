從事生物醫藥投資　具專業知識易上手

徐家俊正在考特許金融分析師的證書，希望未來能從事生物醫藥投資相關工作。（大公報） 中評社香港3月15日電／大公報報導，徐家俊是香港大學神經科學方向的博士，本科開始接觸生命科學的他希望未來能從事生物醫藥投資相關工作，他笑說，很多家人朋友起初聽到這想法都覺得他“瘋了”。在他們看來，從未接受過經濟金融訓練的人難以入行，然而，徐家俊認為，讓財務出身的人去搞生命科學的投資，或許才難以識別出某些項目的潛力。



徐家俊兒時的夢想是做生物醫藥相關研究。在他看來，“做藥不是讓人長生不老，而是讓人能以自然的方式、沒有太多痛苦地結束他們的生命”，是“很浪漫”的事情。瞭解生命科學知識後，他亦覺得“太酷了”。學習基因編輯時，聽到剪刀酶和黏合酶這些名詞，他在腦中天馬行空地想像著，但進入實驗室後“沒有剪刀和膠水”，只是將一桌試劑“左加右加”，他直言“最大的挑戰就是不能失去耐心”。



然而，深入瞭解研究生態後，徐家俊發現研究項目成功的重要因素或許並非創意和實力，而是背後的資金推動。他指出，沒有政府資助或資本市場投入，很多科研項目難以如期推進，無法實現真正價值。他逐漸感到，與其一生埋頭鑽研“一塊拼圖”，不如參與生物醫藥投資的工作，能同時推進多個項目研究，這亦契合他喜歡跟人打交道的個性，他於是開始為此做準備。



協助判斷項目潛力 帶來成就感



徐家俊現正在考特許金融分析師（CFA）的證書，在醫療健康方向的私募基金公司做實習，為公司計劃投資的項目進行市場調研、闡釋科學原理，協助公司判斷項目發展潛力。一起實習的同事是學會計出身，常需花額外時間精力學習醫學名詞及背景信息，相比起來，他更容易快速上手投入工作。在他看來，若能投資對一個項目，對應疾病的病人都有救，這會給他帶來成就感。據瞭解，剛畢業的生物科技相關行業學生薪資水平約在2萬一個月，而風險投資或私募行業每月底薪約4.5萬元起跳。



他的同學就業道路很多樣。有人做研究，或考證去做醫療化驗師，或做臨床試驗相關工作，或去藥企做醫藥銷售、器材銷售等。藥企裡有醫學科學聯絡員（medical science liaison，簡稱msl）的工作，即銷售人員向醫生推銷產品後，由msl向醫生做更專業、深入的講解，更新目前市場上最新的藥物情況。