生物科技前景俏　人才機遇處處

上圖：科大生物科技理學士課程設置“應用生物科學主修科發展路徑”和“創業主修科發展路徑”兩個專修，配合同學未來發展方向。下圖：財政預算案提出設立“生命健康創新科研中心”等多項措施，助力香港建設成國際生命健康科技中心。（大公報） 中評社香港3月15日電／大公報報導，新一份財政預算案提出設立“生命健康創新科研中心”等多項措施，推動香港建設國際生命健康科技中心。隨著人口老齡化加劇、生命科學研究的突破，生物科技的發展日益受到關注。作為生命科學的一個分支，生物科技側重學什麼？就業如何抉擇？



記者訪問多位生物科技相關專家及就業人士，大家幾乎都強調一點：21世紀的生物科技人才不只做研發，在時代的風口上，有更多的職位需要懂生物科技的人才，例如生物醫藥公司的商務拓展類、市場營銷類崗位等。“讓財務出身的人去搞生命科學的投資，或許會難以識別出某些項目的潛力。”一名業內人士說道。



“21世紀很重要的一門科學就是生命科學”，香港科技大學（科大）生命科學部副教授郭玉鬆說道。與傳統注重臨床疾病的醫學不同，生命科學作為交叉學科，更多對生物進行基礎科學研究，瞭解基本原理。其中，生物科技側重應用基因編輯、提純蛋白、轉基因植物等生物技術，解決生命科學相關問題。



部分畢業生投身營銷管理



郭玉鬆介紹，生物科技課程會涉及生物化學、細胞生物學、分子生物學、遺傳學等生命科學基礎學科的學習，同時亦著力於與人們生活息息相關的領域，如基因診斷、醫療保健、化妝品等，“例如通過基因工程和細胞培養技術，開發新的活性成分，來提高化妝品的功效和安全性”。



然而，人們對生物科技就業的想像仍有拓寬空間。郭玉鬆指出，很多人認為畢業後只能做研發，但其實生物醫藥公司亦需懂得生命科學和市場營銷的人才，協助將研發的產品推廣銷售。科大對2022年生物科技畢業生就業去向統計發現，除了約28%的學生從事科學研究外，各有約14%的學生從事行政管理或健康醫療服務，另有各10%從事市場營銷、教學等工作。



不過，郭玉鬆也指出，包括自己在內的很多專注於生命科學研究的人士，最初接觸商業化思維時都有挑戰。有見及此，科大為生物科技理學士學生設置“應用生物科學主修科發展路徑”和“創業主修科發展路徑”兩個專修方向供選擇。“應用生物科學主修科發展路徑”較注重項目相關課程，讓學生規劃實驗或生物技術解決方案，將知識應用於解決現實社會中遇到的生物科學問題；而“創業主修科發展路徑”則通過聯課方式，令學生可選修商學院課程，亦可參加公司實習、創業大賽等，且會邀請生物科技公司人士分享其創業經歷，拓寬學生視野。



預算案撥款資助大學設研發院



在郭玉鬆看來，疫情以來生物科技受到更多重視，且過去幾年特區政府在生物科技方面投入增多，新發布的財政預算案提出設立“生命健康創新科研中心”、撥款六十億元資助大學設立生命健康研發院等。他指出，生命科學還有很多未知領域，尤其在當今老齡化社會下，神經退行性疾病的發病機制、治療手段都尚需進一步研究，“生物科技的大力發展是大勢所趨”。



今年文憑試報考統計顯示，最多人報考的選修科是生物科，對此，郭玉鬆並不意外。他指出，生物科目是醫藥、環境、生命科學等很多專業的基礎，且與學生自身息息相關。他相信，只要有熱情和好奇心，願意克服困難，定能將生物科技相關方向學好，“探索生命科學本身就是一件充滿吸引力的事情”。