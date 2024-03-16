學者籲賴清德執政要謹慎　美中之間勿選邊站

淡江大學戰略所教授兼所長李大中。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月16日電（記者 張穎齊）民進黨賴清德將在5月20日上任，兩岸政策與對美關係備受關注。中華戰略前瞻協會、淡江大學國際事務與戰略研究所舉行的座談會上，多位學者都表達對賴清德執政後的擔憂，其中協會理事長、淡江大學戰略研究所所長李大中表示，台灣必須謹慎，在中美之間，別輕易選邊站、押寶，希望未來當權的賴清德能保持好的關係。



中華戰略前瞻協會、淡江大學國際事務與戰略研究所、TVBS 15日在台北福華飯店舉辦“一觸即發 vs步步為營：520前的美中台三邊關係”座談會，主持人為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學戰略所教授兼所長李大中，與談人包括台灣大學政治學系教授左正東、致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、中華戰略前瞻協會理事、淡江大學戰略所助理教授林穎佑、政治大學外交學系教授兼系主任吳崇涵。



李大中總結時表示，台灣要謹慎，別選邊、站押寶，4年前就有這樣的重量級政治人物做選邊站、押寶，中美誰一定好？未必，具有代表性的高層政治人物要避免公開押寶，這是很專業。他希望未來台灣的當權者賴清德，能與中美都保持好的關係，要有實力才能有和平，那就要提升自我能力，用軍事嚇阻防衛外，兩岸也要對話、降低風險。



現場有學生提問，賴清德認為台灣是個“國家”，是否就是對中國大陸採取“國與國”態度？左正東說，這並不是很精確的用法，照民進黨所說是依照《台灣前途決議文》，其中有段話說台灣是“主權獨立國家”、但現在叫做“中華民國”，賴清德應是根據決議文表述出來，那這也被解讀是民進黨想向“中華民國”靠攏的舉措。《台灣前途決議文》並無台灣是“國家”這段話，現在核心問題在於，賴清德520後成為“總統”，要如何面對《“中華民國憲法”增修條文》中，台灣、大陸都視為領土？賴在現實面要如何表述？前美國在台協會理事主席卜睿哲與學者葛來儀等人所著《步步為營：解讀美中台未來7種情境》一書中就有提及賴可來是重現陳水扁之路。



吳崇涵則說，在214金門撞船事件到未來執政，賴清德要面對“台獨”基本教義派的聲音，還有美國、中國大陸的壓力，賴該如何解決？不是傳統用抗衡方式，應用外交折衝方式。



張弘遠說，兩岸關係不是用經濟研究、和氣生財就能說服大家接受，在520賴清德就職前，原本經濟學界擔心3、4月，兩岸的經貿關係會發生比較大的動盪與衝突，會用傳遞非軍事訊號方式，延續2024大選前的兩岸經濟議題，但意外出現214金門撞船事件，就不再是用經濟去傳遞訊號為主軸，經濟方面得以有安歇的機會。