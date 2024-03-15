追蹤預付卡消費糾紛頻發背後的三大問題

中評社北京3月15日電／據新華社報導，預付卡里的充值資金缺乏安全保障，一直是消費者投訴的熱門問題。近年來，為解決預付式消費糾紛頻發，全國各地紛紛出招治理。這些舉措收效如何？還有哪些問題需要解決？“新華視點”記者進行了調查。



預付消費糾紛頻發 各地出招加以治理



不久前，廣州多家美吉姆早教門店陷停業風波，不少消費者在沒有得到通知的情況下發現機構暫停營業，無法與負責人員取得聯繫。一名消費者反映，僅廣州美林天地商場的美吉姆門店，就有近300人遭遇退卡難，一些人的充值金額少則數千元，多則一兩萬元。



預付卡經營模式被廣泛應用於運動健身、美容美發、教育培訓等領域。2023年就有一兆韋德、梵音瑜伽、全力以赴籃球學院等陷入爆雷風波，不少消費者和員工的財產安全受到侵害。



為防範預付資金被挪用、經營者卷款跑路，近年來，各地紛紛推出一些舉措，加強預付消費監管。



山西、深圳等地在相關地方性法規中加強預付式消費者權益保護。比如，今年1月1日起施行的《深圳經濟特區消費者權益保護條例》，有五個條款涉及預付式消費問題；條例鼓勵運用區塊鏈技術，通過數字人民幣支付、第三方資金監管、第三方擔保、商業保險等方式，為預收款存儲、消費、使用提供保障。



一些地方通過第三方公共服務平台加強對資金的存管保障。比如，浙江省寧波市去年3月正式上線“放心充”消費服務平台，預付資金的存入和支取都設有技術關卡，消費者實際產生消費並確認核銷後，平台存管資金才會劃撥給商戶。消費者申請退卡時，由平台方確認退款金額並經經營者認可後，存管銀行將退款從經營者專戶原路劃轉至消費者賬戶。

