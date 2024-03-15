四部門部署春季學期食品安全工作

中評社北京3月15日電／據人民日報報導，市場監管總局、教育部、公安部、國家衛生健康委日前聯合印發《關於切實加強2024年春季學校食品安全工作的通知》，結合校園食品安全排查整治專項行動，部署開展全覆蓋監督檢查，深入排查校園食品安全風險隱患，保障廣大師生飲食安全。



通知強調，要督促學校嚴格落實校長（園長）負責制，建立健全食品安全管理制度和工作職責，制定《食品安全風險管控清單》，嚴格落實“日管控、周排查、月調度”制度要求，定期組織開展食品安全隱患排查和鼠（蟲）害消殺，重點檢查“三防”、加工場所等設施設備是否完善，清查庫存食品，清理變質、過期等食品和食品原料等，並自查整改到位。



通知要求，要組織對學校食堂、校外供餐單位開展全覆蓋監督檢查，督促學校食堂及其承包經營企業、校外供餐單位嚴格執行食品、食品添加劑和食品相關產品進貨查驗記錄制度，組織開展餐飲具清洗消毒整治，加大對大宗食品及原料監督抽檢力度。對抽檢不合格的，依法依規開展核查處置，並公開相關信息。



通知指出，要規範學校食堂承包經營行為，對正在實施承包經營招投標的學校，要督促學校依法依規簽訂合同（協議），嚴格約束轉包、分包行為，及時公示中標企業。要建立