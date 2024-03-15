我國水安全保障進展成效顯著

中評社北京3月15日電／據人民日報報導，3月14日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，水利部負責人介紹我國水安全保障進展成效。



落實節水優先方針，水資源利用方式實現深層次變革



近年來，我國落實節水優先方針，水資源利用方式實現深層次變革。水利部副部長劉偉平表示，在加強水資源節約集約利用、推進經濟社會各行業深度節水方面，我國全面實施國家節水行動，強化水資源剛性約束，持續推進農業節水增效、工業節水減排、城鎮節水降損，推動用水方式由粗放向節約集約轉變。



節水制度政策逐步建立。落實全面節約戰略，推進節約用水條例立法，聯合有關部門印發實施《國家節水行動方案》和節水型社會建設規劃。



節水型社會建設全面推進。累計建成1763個節水型社會達標縣、145個節水型城市、2.1萬個節水型工業企業。將單位地區生產總值用水量指標納入國家高質量發展綜合績效評價體系。建立覆蓋省、市、縣三級行政區的用水總量和強度雙控指標體系。



節水產業發展勢頭良好。累計推動實施合同節水管理項目714項，吸引社會資本95億元。23個省份出台“節水貸”金融產品，貸款金額超過2100億元。大力推進節水技術轉化推廣，開展水效領跑者行動。



加快構建城鄉一體、互聯互通的國家水網體系



在促進水資源優化配置方面，水利部規劃計劃司司長張祥偉表示，水利部以聯網、補網、強鏈為重點，加快國家水網建設。

