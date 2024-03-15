主打“開心”的姑媽籃球賽

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導，身著少數民族服裝的婦女抱著籃球全場奔襲，同對手進行身體對抗後，將球投入籃筐，成功幫助自家球隊取分。球從籃網中掉落的瞬間，現場觀賽的村民和遊客發出陣陣呐喊助威聲，大鼓、不銹鋼盆等都成了他們的加油道具。



在此前結束的貴州省黔東南州首屆姑媽籃球邀請賽上，這樣的場景曾無數次上演。據瞭解，此次比賽分為大眾組和鄉村組，共邀請了黔東南州各縣市19支球隊參加。經過激烈角逐，雷山縣兩支球隊在各自組別中都有出色表現，均成功奪冠。



雷山縣體育事業管理中心主任石芳說，當地稱外嫁女兒為“姑媽”，“姑媽籃球”因參與者主要是外嫁返鄉的婦女而得名，但此次比賽中的“姑媽”泛指女性。



此次比賽的場地位於西江千戶苗寨景區內，由一塊蘆笙場改建而來。比賽早上9點左右開始，晚上10點左右結束。每場比賽分上下半場，各15分鐘。



記者在現場看到，每場比賽開始前，對陣雙方會相互擁抱，然後手牽手共同向觀眾致意。賽間休息時，現場觀眾還能欣賞到木鼓舞、銅鼓舞、蘆笙舞、錦雞舞、侗族大歌、苗族飛歌、木葉演奏等獨具黔東南民族特色的文藝表演。



石芳說，“姑媽籃球”在雷山已有20餘年歷史，“黔東南州有‘百節之鄉’之稱，每逢節日都會舉辦籃球賽，但以前很少有女性會打籃球，她們就突破傳統籃球比賽規則，創辦了這個形式新穎的比賽。”



後來，“姑媽籃球”越傳越廣。貴州省農動堡體旅文化發展有限公司總經理李霞說，他們此前去黔東南州16個縣（市）64個村寨調研發現，很多村寨都在打“姑媽籃球”，“氛圍很好，打球的人很快樂，看球的人也很快樂”。

