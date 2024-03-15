“降價潮”來勢汹汹　新能源汽車業何去何從

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導，2023年產銷雙雙刷新紀錄，讓中國汽車產業在2024年站上更高起點。然而，開年以來車市“火藥味”十足：比亞迪掀起、多家車企跟進的新一輪“降價潮”來勢汹汹，造車新勢力高合“掉隊”停產，與之相對的則是多家傳統跨國車企發布業績創新高的2023年財報、梅賽德斯－奔馳推遲電動化進程……一邊是國內市場白熱化拼殺，另一邊是賺足真金白銀的跨國車企暫緩“加電”。面對複雜的市場形勢，邁入新發展階段的新能源汽車產業何去何從？



穩與進：新能源汽車滲透率將持續提升



在近日舉行的中國電動汽車百人會成果發布會上，權威技術專家、市場專家對新能源汽車發展形勢把脈，一個基本判斷是，汽車產業電動化的步伐不會停滯，在連續多年高基數背景下，新能源汽車增長速度將下降，但滲透率仍將不斷提升。



“伴隨城市導航輔助駕駛落地、快充等技術優化擴展使用場景，2026年之前，新能源汽車市場占有率將持續快速突破。”中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高預測，2024年新能源汽車市場占有率有望增加5至10個百分點，達到36%至41%，樂觀情況下有望突破40%，2025年將接近50%，2026年將超過50%，占據汽車市場主導地位。



增長的底層邏輯是，中國經濟將進入新一輪的擴張周期，從發力新質生產力、以舊換新到財政擴張，外部環境將使新能源汽車迎來新的上升周期。從行業結構性變化看，新能源汽車正從技術突破邁向性能優化。



展望2030年，中國電動汽車百人會與麥肯錫聯合發布的研究報告《駛向2030：全球新能源汽車產業發展格局與展望》預計，到2030年，全球乘用車市場規模預計將超過8000萬輛，其中新能源汽車滲透率將達50%左右，全球銷量前十大車企中，中國車企有望占據多個席位。中國車市有望像成熟汽車工業市場的發展軌跡一樣，前十車企市場份額突破90%。與此同時，未來3至5年，中國車市將出現更多兼並收購和深度合作，以通過規模效益的提升帶動車企盈利性的改善。

