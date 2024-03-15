農村電商高質量發展再迎政策支持

中評社北京3月15日電／據經濟參考報報導，近日，商務部等9部門聯合印發了《關於推動農村電商高質量發展的實施意見》（以下簡稱《意見》）。3月14日，在商務部例行新聞發布會上，商務部新聞發言人何亞東介紹，今年的中央一號文件明確提出，實施農村電商高質量發展工程，推進縣域電商直播基地建設，發展鄉村土特產網絡銷售。為抓好貫徹落實，商務部等9部門聯合印發《關於推動農村電商高質量發展的實施意見》，從6個方面著手提出14條具體政策舉措。



具體來看，6個方面包括搭建多層次農村電商綜合服務平台、加快農村現代物流配送體系建設、培育多元化新型農村電商主體、提高農村電商產業化發展水平、開展多種形式的農村電商促銷活動、鞏固拓展電子商務進農村綜合示範政策成效等。



對於《意見》的主要特點，商務部流通發展司負責人表示，一是聚焦數字轉型。《意見》順應數字經濟發展趨勢，深入實施數字鄉村發展行動，以技術和應用創新為驅動，推動農村商貿流通企業轉型升級，促進電商與農村一二三產業全方位、全鏈條深度融合。



二是著力補齊短板。《意見》從農村電商面臨的基礎設施不健全、配送體系滯後、電商人才缺乏等實際問題出發，針對性地提出打造縣域直播電商基地、拓展農村數字便民服務、提高農村物流設施現代化水平、培育農村電商帶頭人等具體措施，著力補齊農村電商短板，夯實農村電商高質量發展基礎。

