中式穿搭備受青睞，國貨品牌頻頻“出圈”

中評社北京3月15日電／據人民日報報導，融合傳統與時尚的馬面裙正成為許多年輕人的“心頭好”；新式漢服不但在景區頻頻亮相，還逐漸成為日常穿搭；國產衝鋒衣在電商平台銷量大漲……如今，帶有中國元素、傳統特色的服裝正成為時尚新潮流，還有不少本土品牌服飾頻頻“出圈”，受到消費者青睞。



“國潮”服飾為何走紅？如何推動“國潮”消費保持向好勢頭？記者採訪了相關專家和企業。



中式設計和面料受到消費者喜愛



走進位於浙江義烏的篁園服裝市場，款式多樣的新中式服裝吸引了眾多消費者。“店裡有1000多款新中式服裝，一兩個月就賣得差不多了。”在店主鈄小清的檔口，一款紅色斜襟盤扣刺綉的新中式外套最受歡迎，“已補了十幾次貨，每次至少拿200件，還有東北、廣西、雲南等地客戶來購買。”



另一家女裝專營店的店主鄭曉飛同樣忙得不可開交。這兩年，傳統服飾馬面裙在市場上走紅。“這段時間，光馬面裙就賣了幾千件。”眼下，鄭曉飛已經聯繫工廠製作春款馬面裙，以更淡雅的粉色、白色為主。



篁園服裝市場的市場部副經理劉小瑩介紹，隨著“國潮”服飾越來越受青睞，服裝市場已有十幾家主打“國潮”的商戶，涉及童裝、女裝等品類，產品銷往各地。



今年3月發布的《2024抖音電商女性消費趨勢數據報告》顯示，過去一年，該平台女性消費者購買新中式服飾的訂單量同比增長195%，其中馬面裙訂單量同比增長841%，漢服訂單量同比增長336%。



東華大學教授、中國服裝設計師協會副主席卞向陽認為，“國潮”服飾可分為三類：一是古代服飾的當代再創作，如改良漢服等；二是新中式服裝，包括中山裝、旗袍等；三是在國際流行服飾基礎上，加入中國文化內涵或視覺符號的潮流服飾。

