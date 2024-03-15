韓國中小學生課外補習開支創新高

中評社北京3月15日電／據新華社報導，韓國統計局14日發布的數據顯示，2023年韓國中小學學生總人數雖然減少，但課外補習班開支卻達27.1萬億韓元（約合206億美元），同比增加4.5%，創歷史新高。



數據顯示，2023年韓國中小學生平均每月課外教育支出為43.4萬韓元（約合329美元），同比增加5.8%。若以實際參加課外補習的學生人數計算，月均課外教育支出達55.3萬韓元（約合420美元），同比增加5.5%。



2023年韓國中小學生總人數為521萬人，同比減少1.3%。儘管如此，參加補習班等課外教育的學生比例達到78.5%，同比增加0.2%。其中，小學、初中和高中分別為86%、75.4%和66.4%。中小學生平均每周要把7.3個小時用於課外教育。



韓聯社說，韓國民眾對教育高度熱情，許多人認為進入名牌大學是在競爭激烈的社會中取得成功的關鍵。然而，教育的個人成本過高、家庭負擔過重，常被認為是導致韓國超低生育率的原因之一。



韓國統計局數據顯示，韓國2023年新生兒人數為22.997萬人，總和生育率0.72，雙雙創下有相關記錄以來的最低值。



韓國政府已採取措施遏制不斷上漲的教育成本。例如，在大學入學考試中取消超出高中教育大綱的所謂“殺手試題”，增加更多在公立學校課程中講授的試題；承諾加強監管課外教育壟斷集團等。