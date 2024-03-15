美國一企業宣稱要“上月球采礦”

中評社北京3月15日電／美國一家知名度不高的私人企業13日宣布，已籌得大約1800萬美元，正在研發在月球采集資源並將其運回地球的技術。



據美國《華盛頓郵報》報導，這家位於華盛頓州西雅圖市的公司名為“月際”，希望在月球上開採氦的同位素氦－3。該物質可用作核反應堆燃料，也可用於需在超低溫環境中運轉的量子計算系統。



美通社、“技術之道”網站和“極客連線”網站都稱“月際”行事隱秘。該企業雖然創建於2020年，但人們對其知之甚少。“月際”近期獲得風險投資基金“776”領投約1500萬美元，2023年10月獲得美國國家科學基金會一筆24.6萬美元鼓勵小企業創新的獎金。



不過，“月際”今年2月曾向美國證券交易委員會申請出售企業股份，2022年也曾尋求在投資市場融資。先前還有媒體指出，“月際”提供過不同企業地址。



企業兩名創始人曾供職於互聯網巨頭傑夫·貝索斯創建的藍色起源公司，另一位創始人是1972年執行阿波羅17號登月任務的地質學者哈裡森·施密特。創始人之一、藍色起源前總裁羅布·邁耶森說，“月際”有志於成為世界首家收集、運回並出售月球資源的公司。邁耶森從藍色能源離職後，為多家私人太空企業充任顧問。



美國2015年出台法律，允許本國私人太空企業在月球等天體上采集資源。但是，聯合國有關外層空間公約規定，非政府實體在外層空間包括月球和其他天體的活動，應由有關締約國批准，並持續加以監督。

