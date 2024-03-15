中國專家宣講保障少數民族受教育權研究成果

中評社北京3月15日電／據新華社報導，聯合國人權理事會第55屆會議期間，由中國人權研究會主辦的“現代化發展中的少數民族受教育權——以中國西藏和新疆為例”主題邊會14日在瑞士日內瓦舉行。來自高校、研究機構的多名中國專家學者，結合中國西藏和新疆的實踐，宣講了中國在現代化發展中保障少數民族受教育權的研究成果。



中國人權研究會副秘書長王琰文表示，現代化是人類社會高質量發展的重要標誌，教育是實現現代化的關鍵因素，在人類文明進程不斷加快的今天，少數民族受教育權備受關注，關係著中國乃至世界的現代化發展進程。



中國藏學研究中心歷史研究所研究員梁俊艶分享了在西藏田野調研的過程中瞭解到的多名藏族學子通過教育改變命運的具體案例。她表示，西藏教育事業的發展不僅提高了當地各族人民的文化素質，也為西藏的經濟社會發展和文明進步提供了強有力的人才支持。



中國現代國際關係研究院經濟與社會安全研究中心執行主任賈春陽表示，中國保障西藏少數民族受教育權的努力極大地推動了西藏教育事業的發展，為西藏少數民族的受教育權提供了有力保障。



新疆大學新聞與傳播學院副教授吐爾孫·艾拜表示，為確保新疆各族群眾尤其是少數民族群眾的受教育權，新疆不斷拓寬教育渠道，持續增加教育投入。此外，新疆依法開展國家通用語言文字教學，同時在中小學開設了維吾爾語、哈薩克語、柯爾克孜語、蒙古語、錫伯語等課程，充分保障了少數民族學生學習本民族語言文字的權利。



西北政法大學對外傳播與文化安全研究中心主任喬巴生表示，在中國，現代教育既保障了少數民族維護自身特徵和尊嚴的權利，也保障了少數民族參與社會和國家建設的機會和渠道，點亮了無數少數民族學子改變個人命運的夢想。

