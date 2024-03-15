中評社北京3月15日電／據人民日報報導，埃及首都開羅以東約50公里，高385.8米的標誌塔格外引人注目，這裡是中企承建的埃及新行政首都中央商務區項目（以下簡稱“埃及新行政首都CBD項目”。見圖，記者黃培昭攝）。不久前，埃及新行政首都CBD項目首批3棟辦公樓正式啟動驗收，標誌著該項目辦公樓各標段分批次進入驗收階段。



埃及新行政首都CBD項目是中埃共建“一帶一路”的重點工程，由中國建築股份有限公司埃及分公司承建。項目總占地面積62.8萬平方米，包含20個高層建築單體及配套市政工程，包括12棟高層商業辦公樓、5棟高層公寓樓和2座高檔酒店。



在埃及新行政首都CBD項目現場，記者看到，項目建築主體結構已經全部完工，外裝和市政工程基本完成，標誌塔玻璃幕墻煥然一新。“近期，我們團隊非常忙碌，我們負責的兩棟辦公樓即將竣工交付，正在進行最後的收尾工作。”站在裝修一新、寬敞明亮的辦公樓大廳，P5標段項目經理吳量向記者介紹。



回想起2018年第一次到達項目現場的場景，吳量至今仍記憶猶新。“我們駕車從開羅出發，往東徑直駛入一片沙漠。經過兩個多小時的行駛到達項目現場後，我打開手機地圖，信號格空空如也，定位懸在周遭一片沙漠之中。打開車門，漫天風沙撲面而來。”吳量說。



在中埃建設者們的不懈努力下，一座座高層建築在荒漠戈壁中拔地而起，沙漠新城正一步步變成現實。項目從2018年5月2日啟動勘察工作，到2021年8月8日主體結構封頂，只用了3年多時間。進入標準層施工階段後，基本上保持5至6天一層的建設速度，最快的一層僅用了100小時。吳量表示：“建設過程中，我們與埃方同事共同努力，創造了多項施工紀錄，感到驕傲和自豪。”

