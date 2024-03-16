吳崇涵：台灣扈從美國讓避險空間縮小

政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月16日電（記者 楊騰凱）政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵分析，美國海軍陸戰隊長駐台灣若為真，就代表台灣需要與美國配合，扈從美國，包括兵役延長等等與美對接，那麼台灣避險空間將會縮小。由其214金門事件不能等閒視之，因為衝突螺旋往往是邁向戰爭的起始。



中華戰略前瞻協會、淡江大學國際事務與戰略研究所、台媒《TVBS》15日舉辦“一觸即發vs.步步為營：520前的美中台三邊關係”座談會，主持人為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中，與談人包括政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵、台灣大學政治系教授左正東、致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑。



討論題綱包括美國的角色與變數、中共對台政策走向、美中經貿戰的前景與影響、區域軍事風險評估、“中華民國”的因應之道。



吳崇涵在會中表示，“中華民國”在美中競逐下，應該還是要維持避險，民進黨是用抗中保台，走傳統的抗衡，國民黨是走親美和中友日，試圖把各國納入東亞框架，不把雞蛋放在同一個籃子裡，這也是避險的體現。那台灣可以真正避險嗎？大家看法不同，不過很重要的是回歸台美關係的基本面，影響台灣避險的重要因素就是美國對台的安全承諾，如果越緊密，對台灣控制越強，甚至從戰略模糊走向戰略清晰，那台灣避險空間就會縮小。



吳崇涵指出，美國總統拜登四度表達會出兵台灣，很多人說美國從戰略模糊轉向戰略清晰了，可是所謂的戰略模糊是美國基於一法、三公報及六項保證，這點其實拜登還沒推翻，加上拜登不支持“台獨”，所以廣義的戰略模糊還沒被打破。如果要打破，必須說清楚什麼情況下會出兵台灣，這才叫戰略清晰。



吳崇涵認為，戰略模糊還是拜登在選舉前希望維持的政策方針，他們可能只是想用較為清晰的方式形塑戰略模糊。而拜登四次講過會保護台灣，有人說是口誤。雖然執政團隊沒有修正，但這件事怎麼去做，其實並沒有講清楚，簡單講這依然是模糊的一種。