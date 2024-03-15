】 【打 印】 
日本東電稱地震未對福島核電站設備造成影響
http://www.CRNTT.com   2024-03-15 14:29:58


　　中評社北京3月15日電／據央視新聞報導，東京電力公司稱，當天凌晨地震對福島第一核電站設備無影響，正在準備於當天恢復向海洋排放核污染水。

　　據日本氣象廳15日消息，當天0時14分左右，日本福島縣附近海域發生5.8級地震，最大震感為震度5弱，震源深度50公里。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：