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日本東電稱地震未對福島核電站設備造成影響
http://www.CRNTT.com
2024-03-15 14:29:58
中評社北京3月15日電／據央視新聞報導，東京電力公司稱，當天凌晨地震對福島第一核電站設備無影響，正在準備於當天恢復向海洋排放核污染水。
據日本氣象廳15日消息，當天0時14分左右，日本福島縣附近海域發生5.8級地震，最大震感為震度5弱，震源深度50公里。
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