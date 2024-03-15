阿聯酋社區女性走進中企

中評社北京3月15日電／據人民網報導，日前，在“三八”國際婦女節前夕，中石油管道局中東地區公司邀請當地社區女性代表走進企業，與公司女員工共同歡度節日，致敬她們的力量。



活動中，中阿女性代表共同瞭解了中外歷史長河中的著名女性人物事跡，並觀看了中國當代傑出女性的視頻短片，瞭解了新時代中國女性自信自強的群體形象。



參與活動的阿聯酋女孩瓦達說，她很高興有機會瞭解到中國傳統美德，“中國女性善良、賢惠，有耐心，在工作中她們有知識、有文化，這些優點值得我們借鑒。”



