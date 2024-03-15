【
大
中
小
】 【
打 印
】
阿聯酋社區女性走進中企
http://www.CRNTT.com
2024-03-15 14:39:23
中評社北京3月15日電／據人民網報導，日前，在“三八”國際婦女節前夕，中石油管道局中東地區公司邀請當地社區女性代表走進企業，與公司女員工共同歡度節日，致敬她們的力量。
活動中，中阿女性代表共同瞭解了中外歷史長河中的著名女性人物事跡，並觀看了中國當代傑出女性的視頻短片，瞭解了新時代中國女性自信自強的群體形象。
參與活動的阿聯酋女孩瓦達說，她很高興有機會瞭解到中國傳統美德，“中國女性善良、賢惠，有耐心，在工作中她們有知識、有文化，這些優點值得我們借鑒。”
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
聯合國秘書長呼籲國際社會全力捍衛婦女權益
(2024-03-12 16:14:36)
藍委推台灣與阿聯酋科技交流 強化AI合作
(2024-03-08 12:16:20)
中企獲世界移動通信大會多項大獎
(2024-03-02 11:53:54)
埃及和阿聯酋簽署協議在埃北部建海濱新城
(2024-02-26 11:06:29)
埃及阿聯酋簽署協議在埃北部建海濱新城
(2024-02-25 10:14:15)
埃及阿聯酋簽署協議在埃北部建海濱新城
(2024-02-24 14:38:29)
中企將在土耳其建設大型儲能項目
(2024-02-22 14:15:49)
中企承建柬埔寨首都跨河大橋項目開工
(2024-02-20 11:49:41)
迎龍年春節 阿聯酋慶祝活動年味十足
(2024-02-10 16:33:52)
美媒稱國會擬落實禁國防部採購六家中企電池
(2024-01-21 17:13:08)