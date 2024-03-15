﻿美國“星艦”第三度試射　返回地球前失聯

中評社北京3月15日電／據大公報報導，美國企業家馬斯克創辦的SpaceX公司14日第三度進行次世代“星艦”巨型火箭的試射。在本次試射中，“星艦”升空後進入了地球低軌道，但最終在返回地球前與地面失聯。



當地時間14日8時25分，“星艦”在美國得州南部墨西哥灣沿岸的基地發射升空。升空2分40秒後，“星艦”按照預定計劃成功分離，成績已超越先前第二次試飛。約11分鐘後，重型助推器完成任務，“星艦”艙門開始打開。



SpaceX在發射大約1小時後表示，任務控制中心在“星艦”重返大氣層期間與其失去了通訊。幾分鐘後，SpaceX確認“已經失去”航天器，其可能是在重返大氣層時燃燒、解體，或墜入大海。“星艦”的第三次試飛提前結束。SpaceX表示，“星艦”在飛行過程中達到了234公里的最高高度。



“星艦”此前兩次的試射均以在發射幾分鐘後爆炸告終。SpaceX曾在本次試射前承認，本次飛行很可能也會以航天器的爆炸作為結束。儘管14日的試射取得了部分成果，但所有跡象都表明，“星艦”距離投入運行還有相當一段距離。



“星艦”為SpaceX開發設計的星際飛船和超重型火箭，代表一個完全可重復使用的運輸系統，旨在將乘員和貨物運送到地球軌道、月球、火星，以及更遠的地方。“星艦”高121米，直徑9米，是世界上最強大的運載火箭，能夠承載多達150公噸的完全可重復使用的物料和250公噸的物料消耗品。