﻿韓國僅2%高考生進入頂尖大學

中評社北京3月15日電／據大公報報導，韓國高考，即大學學業能力考試（CSAT），被認為是學生生涯中最重要的活動，該考試在很大程度上決定了他們在經歷12年的苦讀後，能否進入頂尖大學，甚至未來的就業前景、收入，以及人際關係，可謂“一考定終身”。



韓國CSAT於每年11月第三個星期四舉行，考試分為5節，時長共9小時。每年高考的英語聽力測試期間，全韓國的飛機都將暫停起落35分鐘，防止干擾考生；警方出動警車，護送遲到的考生前往考場；成千上萬的韓國父母前往寺廟求神拜佛，希望孩子能考出好成績。



在高考過後，約有70%的韓國高中畢業生能夠順利考上大學，但衹有不到2%的人能夠進入頂尖的“SKY”大學之一，即首爾大學、高麗大學、延世大學這三所全韓最好的大學。不少韓國學生從上幼兒園起就在為進入“SKY”做準備，在12年苦讀期間拚得頭破血流。



在這場關於未來的競爭期間，出身富裕家庭的考生比普通家庭的孩子更具優勢。為了能在競爭中超越對手，許多家庭都不惜代價，幫孩子報讀天價學費的私立高中和補習班。普通家庭則很難負擔這些優質教育資源的開銷。



去年11月16日，報名參加韓國大學學業能力考試的人數達到504588人，其中高中生占64.7%，畢業生占31.7%。