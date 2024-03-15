基北北桃市長合體共商政策　展現藍營團結

基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政舉行“基北北桃市長層級會議”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月16日電（記者 張穎齊）中國國民黨基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政15日在台北晶華酒店舉行“基北北桃市長層級會議”，關注氣候變遷以及近期發生的虐童、深坑大火等時事議題，4人互動佳，互贈伴手禮，展現國民黨北部4市長團結一心的氣勢。



基北北桃4市府團隊齊聚，現場約300人，台灣民眾黨基隆市副市長邱佩琳、國民黨台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓等人也與會，以及其他局處首長。



4人一齊現身進場，並供媒體拍攝，互動良好，其中以侯友宜為最長，其他3人特別禮遇。



蔣萬安致詞先，要關注氣候變遷、虐童、深坑大火，4市齊合作。謝國樑則說，基隆推電動機車方案，響應低碳，基北北桃是友好合作、永續城市。張善政說，圖書政策好，基北北桃更是共同生活圈。侯友宜則感謝蔣萬安負責承辦，去年是新北辦的，4方平台合作，更有高效率，讓北部發展迅速，虐兒案大家也不斷反省檢討，這次共有8項合作，大家推動。



4人隨後也互贈伴手禮，供媒體拍照，展現友好氣氛，隨後進行閉門的幕僚會議，下午3點將接受媒體聯訪回應時事。