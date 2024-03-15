質詢藍委遲到　韓國瑜唱名三次不到宣布休息

“立法院”議場沒有委員在現場。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天持續進行施政質詢，但下午一開始開會卻因為中國國民黨“立委”羅明才質詢時，“立法院長”韓國瑜唱名三次不到，還接著往下唱名接續的質詢委員，但因為都沒有“立委”在場，韓國瑜按照順序唱名後，也宣布會議休息。接著趕到現場的民進黨“立委”洪申翰、邱志偉、賴惠員等都到場抗議想要質詢，但韓國瑜則執意宣布會議已經休息。綠委則在底下碎念說，院長還要趕其他行程。



“立法院”院會是上午九點開會，中午休息後，下午兩點半開會。今天下午時間一到，韓國瑜主持會議就開始唱名質詢委員，但唱名3次國民黨“立委”羅明才都沒有到場，韓國瑜接著唱名民進黨“立委”洪申翰、邱志偉、郭國文、賴惠員、國民黨“立委”涂權吉等人質詢，但念到今天安排的“立委”都唱名結束後，雖然有唱過名的“立委”趕來，但已經來不及，韓國瑜也宣布會議休息。



下午質詢排定的“立委”都沒有質詢就結束。過去幾乎沒有發生過這類的事情。但韓國瑜按照議事規定每位質詢委員都唱名三次。



羅明才後來趕到，但已經來不及，則臨時改為書面質詢。民進黨“立委”洪申翰、邱志偉、賴惠員等人則不滿韓國瑜不讓他們質詢，看著韓國瑜離去的背影，碎念說韓院長是要去趕行程嗎？接著綠委們圍繞“行政院長”陳建仁等官員，但也於事無補，會議已經休息，陳建仁等官員最後離場。